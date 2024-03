PSG : Xavi Simons évoque sa fin de saison et son avenir

Actuellement prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons dispute également la Ligue des Champions de son côté avec un alléchant huitième de finale. Pour la manche retour, le Néerlandais se déplace avec ses coéquipiers sur la pelouse du Real Madrid, après la défaite 0-1 à domicile.

Ce mercredi 6 mars, le RB Leipzig se déplace sur la pelouse du Real Madrid dans le cadre du son match retour de huitième de finale de Ligue des Champions, qui fait suite à une défaite (1-0) pour les Allemands. Pour Xavi Simons, l’enceinte de Santiago Bernabeu ne lui est pas inconnue, puisque le titi parisien était sur le banc de touche lors de huitième de finale entre le PSG et le Real Madrid de la saison 2021/2022 : « Je me souviens que c’était un très gros match. Nous venions du match aller avec une avance de 1-0 et nous avons même pris l’avantage. Mais ensuite le Real est revenu et a renversé la situation avec trois buts« , s’est remémoré Xavi Simons, pour nos confrères de Kicker. Cette saison, avec le RB Leipzig, le Néerlandais espère une fin différente : « Je crois en notre équipe. Nous devons sortir sur le terrain et prendre plaisir à jouer dans le stade. À tous ceux qui nous ont déjà laissés de côté, je réponds : rien n’est impossible« .

Toujours dans les colonnes de Kicker, Xavi Simons a également évoqué sa notoriété grandissante et fulgurante depuis son jeune âge, notamment sur les réseaux sociaux : « Je ne l’ai pas forcé, j’ai juste toujours joué au football. Et je pense qu’à cette époque, le boom des réseaux sociaux ne faisait que commencer. Je publiais des photos sur Instagram comme tout le monde et je ne faisais rien de différent de ce que j’avais fait toute ma vie auparavant. Mais oui, alors tu joues à des tournois. Les gens vous voient à la télévision, vous gagnez le tournoi, et peut-être même obtenez le prix du meilleur joueur. C’est comme ça que les gens ont commencé à me suivre. Mais je n’ai jamais changé, je suis et je resterai le même« . Concernant son aventure au PSG, le jeune joueur de 20 ans a évoqué le rôle de Neymar lorsqu’il a intégré le groupe professionnel de son club formateur : « Il me connaissait déjà depuis Barcelone et il a beaucoup pris soin de moi. C’était quelque chose de grand pour moi et je lui en serai éternellement reconnaissant« .

L’entretien de Xavi Simons a également été l’occasion d’évoquer son avenir et la fin de son prêt en Bundesliga : « Je me concentre maintenant aussi vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent, et mon présent, c’est Leipzig. Nous avons maintenant des matchs importants qui nous attendent, et puis il y aura le championnat d’Europe en juin. Ce n’est donc pas encore le moment de penser à l’année prochaine. Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici« .