PSG : Xavi Simons, le renfort qui tombe à pic ?

Le PSG devrait pouvoir compter sur Xavi Simons dès l’été prochain. Actuellement en prêt du côté du RB Leipzig, le retour du Néerlandais dans les rangs de son club formateur se précise. Avec une expérience engrangée ces deux dernières saisons, le jeune joueur de 20 ans pourrait se transformer en un maillon essentiel du collectif de Luis Enrique.

Avec l’arrivée de Luis Enrique et l’ouverture de son nouveau centre d’entraînement, le PSG est entré dans une nouvelle ère de son histoire récente. Afin d’imager celle-ci, les départs de Neymar, Marco Verratti ou encore Leo Messi sont à souligner. Dans la continuité de cette nouvelle ère, le club de la capitale s’apprête à tourner une nouvelle page avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. C’est dans ce contexte que les dirigeants du Paris Saint-Germain instaurent une nouvelle politique de recrutement se voulant « anti bling-bling » et en misant sur des jeunes joueurs à fort potentiel. C’est ainsi qu’après avoir cédé Xavi Simons au PSV Eindhoven au cours de l’été 2022, le PSG, grâce à une clause de rachat prioritaire, a rapatrié son joueur contre une somme avoisinant les 4 millions d’euros. Après une saison en Eredivisie, le titi parisien est une nouvelle fois prêté, cette fois-ci du côté du RB Leipzig. Comme au PSV Eindhoven, Xavi Simons parvient à s’y faire une place, avec deux bilans statistiques au cours de ses prêts, plus qu’encourageant. A tel point que sur le plan économique, la valeur marchande du Néerlandais est passé de 3 millions d’euros lors de ses derniers instants au PSG, à 70 millions d’euros aujourd’hui.

Statistiques des deux prêts de Xavi Simons

Au PSV Eidhoven (2022/2023)

48 rencontres (TCC) pour 3 799 minutes disputées

22 buts (TCC) -Deuxième meilleur buteur d’Eredivisie avec 19 réalisations

12 passes décisives (TCC)

Au RB Leipzig (2023/2024)

31 rencontres (TCC) pour 2 422 minutes disputées

8 buts (TCC)

9 passes décisives (TCC)

Image : Canal Supporters

Xavi Simons, une valeur marchande ou un renfort pour le PSG ?

Comme évoqué précédemment, la valeur marchande de Xavi Simons n’a cessé de croître durant ces deux dernières saisons, grâce aux deux prêts consécutifs au PSV Eindhoven et au RB Leizpig. Deux clubs qui ont su faire la place nécessaire dans leur vestiaire pour le jeune attaquant. Une place dont il n’a pas encore bénéficié au Paris Saint-Germain depuis son arrivée avec les professionnels Rouge & Bleu au cours de l’hiver 2022. C’est en ce sens que Xavi Simons n’a cessé de rechercher un temps de jeu conséquent afin d’évoluer. Cependant, les générations en place lors de son éclosion sous les cieux parisiens ne lui ont pas permis de s’installer sous les ordres Mauricio Pochettino. C’est en ce sens que la question de son venir au PSG se pose aujourd’hui. En effet, si pour beaucoup sa présence dans l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine n’est qu’une évidence, ses récentes performances pourraient attirer les convoitises, et les offres corrélées avec sa valeur marchande qui ne cesse d’accroître pourraient faire réfléchir les dirigeants du club de la capitale. Ces derniers, malgré les récents échos contradictoires autour du dossier, devraient bien enregistré le retour de leur joueur au début de l’été 2024 : « Pour nous, c’est le début d’une réflexion plutôt négative. Nous avons toujours dit que nous étions très heureux que Xavi Simons soit là. À la fin de la saison, il rentrera à Paris, comme prévu, et nous aurons alors l’occasion de redemander cet été pour garder Xavi Simons« , a déclaré Rouven Schröder, directeur sportif du RB Leipzig, auprès de nos confrères allemands de BILD.

A quelques mois d’effectuer son retour au Paris Saint-Germain, Xavi Simons a pu observer de loin son club être au cœur de l’actualité mercato au quatre coins du monde avec l’annonce du départ de Kylian Mbappé. Une nouvelle qui pourrait ravir le Néerlandais, tant une place se ferait dans le vestiaire et sur le terrain. En effet, si les générations précédentes ont boucher la voie pour Xavi Simons, le titi parisien pourrait aujourd’hui calquer sa progression, son expérience, à la page qui se tourne dans l’histoire du club de la capitale. En ce sens, avec un profil atypique entre l’ailer et le meneur de jeu reculé, l’ancien de La Masia pourrait apporter au collectif de Luis Enrique. Ce dernier aura une nouvelle fois l’opportunité de faire progresser un jeune joueur, qui pourrait lui rendre de biens bons services sous les cieux parisiens. Par ailleurs, l’installation de Xavi Simons au PSG répondrait à la problématique de la nouvelle politique de recrutement du club qui de la capitale qui espère attirer des jeunes joueurs à fort potentiel.