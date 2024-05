Titulaire et buteur hier avec le PSG, le titi, Yoram Zague, doté d’un grand potentiel et disposant de la confiance de son coach, doit maintenant confirmer.

Yoram Zague, grand espoir du centre de formation du Paris Saint-Germain, se souviendra longtemps de son 18ème anniversaire. Titularisé par Luis Enrique, l’arrière droit s’est offert un but pour sa quatrième titularisation en Ligue 1 Uber Eats. Il n’a d’ailleurs pas hésité à exprimer sa joie au micro de Free Ligue 1 : « Franchement, c’est exceptionnel. Comme je l’ai dit, ça n’arrive pas souvent. Ce n’est déjà pas habituel de fêter son anniversaire le jour d’un match. En plus de marquer, c’est franchement quelque chose d’exceptionnel. C’est incroyable. » Capitaine des moins de 19 ans du PSG, Yoram Zague a goûté à sa première titularisation en Ligue 1, à l’occasion du match contre Clermont le 6 avril 2024. Depuis, il est régulièrement convoqué dans le groupe professionnel parisien. Une ascension fulgurante pour le jeune Français.

Un profil apprécié

Yoram Zague est un arrière droit de formation. Cependant, son point fort réside dans son registre ultra offensif, qui lui permet de monter haut sur le terrain et d’apporter le danger dans le camp adverse. Son profil est quelque peu similaire au titulaire du poste : Achraf Hakimi. Sa polyvalence est louée et reconnue, en témoigne son alignement au poste de latéral gauche contre Toulouse, mais aussi contre Clermont, lors de sa première titularisation. Luis Enrique n’avait d’ailleurs pas hésité à encenser le droitier d’1m68 : « Yoram a démontré qu’il pouvait jouer sans l’ombre d’un doute avec nous. » Petit mais athlétique, le numéro 42 donne tout sur le terrain et possède la culture de la gagne. Lucho lui démontre les grands espoirs placés en lui : Zague a joué l’intégralité des 4 matchs où il a été aligné dans le XI de départ (Clermont, Lorient, Toulouse et Nice). En conférence de presse, le technicien espagnol n’a pas hésité à faire passer un message ultra-positif au titi Rouge & Bleu « Zague ? Je pense que c’est un jour inoubliable pour lui. C’est son anniversaire, 18 ans, il n’oubliera jamais. C’est un joueur exceptionnel. Il peut jouer long, court, défensivement, offensivement. C’est un joueur du centre de formation, il n’a pas coûté d’argent. On est content de l’avoir. Il renforce l’équipe et c’est bien d’utiliser des joueurs du centre. » Membre du groupe « élite » depuis le début de saison, il incarne à la perfection le nouveau projet du Paris Saint-Germain. Cependant, une réflexion peut être entamée quant à son futur sous les couleurs parisiennes, car Paris sera actif, très actif lors de ce mercato estival. Beaucoup d’échos ont fait part d’une volonté de la direction du club quant au recrutement d’une doublure à Achraf Hakimi. Et si cette doublure était Yoram Zague ?

"Exceptionnel" , "incroyable", "euphorie", "fier"… L'immense joie de Yoram Zague après son 1er but avec les pros, le jour de son anniversaire !



Trop d’émotions pour notre titi 🥹❤️💙



🎤 @FreeLigue1

X : CanalSupporters

Une solution sur le long terme ?

Luis Enrique veut à sa disposition des joueurs compatibles avec son style de jeu. Un style stéréotypé, mais qu’il maîtrise mieux que quiconque : la possession de balle à but offensif, marquée par un contre pressing intense et immédiat à la perte du ballon. Il attend certaines compétences de la part de ses éléments : tout d’abord, la qualité de passe. Comme le démontre sa heatmap sur SofaScore, Yoram Zague dispose d’une certaine aptitude à la précision de passes : 89% de passes réussies par match en moyenne. Un autre aspect indispensable pour Lucho : la récupération de balle. Le jeune droitier affiche une jolie statistique avec une moyenne de 6,3 ballons récupérés par match, en plus de gagner 50% de ses duels. Des chiffres encourageants pour un titi débutant dans le monde professionnel.

Un autre paramètre incontournable pour le technicien espagnol, c’est l’amour du maillot : « Ton attitude et ton engagement doivent toujours être poussés au maximum. C’est ce que nous cherchons au PSG depuis mon arrivée, il y a près d’un an. Celui qui n’est pas préparé à ça, et n’est prêt que quand ça l’intéresse ou priorise ses intérêts personnels à ceux de l’équipe ne m’intéresse pas. Il ne jouera pas au PSG. » Autant dire qu’il n’y a aucun doute sur la volonté de Yoram Zague de défendre les couleurs Rouge & Bleu. Opinion confirmée par les informations du Parisien, qui affirme que le défenseur de 18 ans ne se voit pas ailleurs qu’au PSG pour l’édition 2024-2025. Le joueur aurait même tapé dans l’oeil des décideurs parisiens qui n’ont pour l’instant pas évoqué l’idée de le prêter. Avec un contrat comptant jusqu’en juin 2027, le PSG a toutes les cartes en main pour sécuriser son titi et lui ouvrir l’avenir. Yoram Zague dispose d’un atout de taille, au contraire de Manuel Ugarte par exemple : la confiance de son coach. Avancer que le numéro 42 prendra la place d’Achraf Hakimi dans le couloir droit est utopique, voire irréaliste. Cependant, il est clair que Zague est devenu un des éléments de la rotation parisienne, et Luis Enrique l’a affirmé lui-même en début de saison, lorsqu’il y avait des spéculations sur les avenirs de Neymar et Verratti au sein du club de la capitale : « mes actes diront ce que je pense. »