PSG – Zaïre-Emery et Torres de retour à l’entraînement

La trêve internationale a touché à sa fin. Le PSG va retrouver les terrains samedi. Ce jeudi, les Parisiens étaient à l’entraînement. Touchés durant la trêve, Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres étaient présents à leurs coéquipiers.

Samedi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Le Mans dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Le club de la capitale a vu ses internationaux revenir à l’entraînement ce jeudi soir, deux jours avant la réception des promus. Une séance à laquelle n’ont pas participé Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, qui ont vu le PSG leur accorder des jours de repos. Senny Mayulu n’était pas non plus présent, lui qui est revenu blessé du rassemblement des Bleuets et qui devrait manquer un mois de compétition.

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Ferran Torres touché à la cheville avec l’Espagne

Mais Luis Enrique pourrait compter sur le retour de deux joueurs, blessés lors de la trêve internationale. Titulaire lors de la victoire du PSG à Marseille, Warren Zaïre-Emery avait dû déclarer forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, lui qui avait été convoqué par Zinédine Zidane. Le titi parisien souffrait d’une légère lésion à la cuisse gauche. Ce jeudi, dans les photos de l’entraînement postées par le club de la capitale, on a pu voir le numéro 33 du PSG à l’entraînement avec ses coéquipiers. C’était également le cas pour Ferran Torres. Après un seul match joué avec l’Espagne, l’ancien du Barça était rentré à Paris en raison de douleurs à la cheville. Il faudra attendre le point médical dévoilé demain et la conférence de presse de Luis Enrique pour en avoir plus sur l’état de santé des deux joueurs et sur la possibilité de les voir dans le groupe pour le match contre Le Mans. Fabián Ruiz, qui avait quitté le rassemblement de l’Espagne pour assister à la naissance de son fils, est lui aussi présent à l’entraînement comme on a pu le voir sur les photos.

Image : PSG.fr