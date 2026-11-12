PSG – Zinédine Zidane très élogieux envers Senny Mayulu

Avec le forfait de Kylian Mbappé contre l’Italie, Zinédine Zidane a décidé de convoquer Senny Mayulu. Le sélectionneur des Bleus n’a pas tari d’éloges sur le titi du PSG.

Performant avec le PSG ces dernières semaines, lui qui est impliqué sur quatre buts (deux buts, deux passes décisives) lors de ses quatre derniers matches, Senny Mayulu avait été convoqué avec l’équipe de France Espoirs pour disputer deux matches amicaux contre l’Italie demain et l’Angleterre mardi. Mais le titi du PSG ne disputera pas ces deux rencontres. En effet, il a été convoqué par Zinédine Zidane en équipe de France A pour pallier au forfait de Kylian Mbappé contre l’Italie ce jeudi soir.

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« J’aime sa technique, ce qu’il fait »

Présent en conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur des Bleus s’est montré dithyrambique envers le numéro 24 du PSG. « Il peut jouer dans cette position de numéro 9, mais je le considère comme un milieu aussi. Il fait de belles choses avec le PSG depuis un moment. J’aime tout chez lui, sa technique, ce qu’il fait. Naturellement, c’était un joueur qui était dans ma liste et on essaye de faire les choses avec cohérence. Je ne vais pas seulement chercher des Espoirs. Senny est là et je suis content de le voir avec nous. » Lors de ce rassemblement, Senny Mayulu pourrait donc connaître ses premières sélections sous le maillot des Bleus, lui qui monte en puissance ces dernières semaines après un début de saison difficile durant lequel il avait été écarté de deux matches de Ligue 1.