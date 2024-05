PSG : Zoumana Camara laisse planer le doute sur son avenir

Après son large succès en quart de finale des play-offs (5-0) face à l’OL, le PSG U19 a vu son coach laisser planer le doute sur son avenir. En effet, interrogé par nos confrères du Parisien, Zoumana Camara a assuré qu’un point sera fait avec les dirigeants Rouge & Bleu après la saison.

A l’occasion des quarts de finale des play-offs du championnat U19 National, la catégorie jeune du PSG est venu à bout de l’OL sur le score de 5 buts à 0. Les titis parisiens affronteront l’Olympique de Marseille le dimanche 2 juin prochain et feront face à l’AJ Auxerre ou Montpellier en cas de qualification en finale afin d’être sacrés champions de France. Après s’être hissé en demi-finale, Zoumana Camara a été interrogé par Le Parisien sur son avenir : « La suite ? On verra. Pour l’instant, je suis concentré sur la fin du Championnat de France. S’il y a une annonce à faire, elle sera d’abord en interne. Je n’ai pas pour habitude de beaucoup parler dans la saison, j’aime bien me plonger dans mon travail. Après, quand on est entraîneur et il y a des articles pour valoriser notre travail, c’est toujours valorisant, mais je n’ai pas pour habitude de me mettre en avant. Surtout, je suis très redevable au club, ça, je ne l’oublie pas. Il me donne l’opportunité de travailler« . Concernant son avenir, les derniers échos font part de la volonté du Red Star d’attirer Zoumana Camara pour prendre l’équipe francilienne en Ligue 2, ou encore celle de l’EA Guingamp (L2) de lui faire prendre la succession du coach sortant Stéphane Dumont. Nos confrères Bretons de Ouest France évoquent une prochaine rencontre entre le coach des U19 du PSG et les dirigeants du club pensionnaire du Roudourou.

« On fera le points avec mes dirigeants »

Du côté du Paris Saint-Germain, la direction espèrent voir l’ancien adjoint de Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel âgé aujourd’hui de 45 ans prendre la tête de l’équipe Espoirs, qui verra le jour cet été au Campus PSG. Toujours selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale seraient sereins dans ce dossier et prêts à toutes éventualités, tout en assurant qu’aucune décision n’a encore été prise. Sur le banc des U19 Rouge & Bleu depuis trois saisons maintenant, Zoumana Camara précise : « J’ai touché à tous les secteurs : joueur, entraîneur adjoint, coach à la formation maintenant. Je m’éclate dans ce que je fais, je suis content, je profite. On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect, et on verra ce qu’il adviendra pour moi la saison prochaine« .