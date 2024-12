PSGFCN – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a concédé le match nul contre Nantes (1-1) pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Lors de ce match, Achraf Hakimi a brillé alors que Bradley Barcola et Willian Pacho ont été en difficulté.

Après sa déconvenue sur la pelouse de l’Allianz Arena contre le Bayern Munich mardi soir (1-0), le PSG retrouvait les terrains hier soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire quelques ajustements dans son onze de départ. Dans les buts, il a titularisé Gianluigi Donnarumma. Le Parisien lui a attribué un 4,5. « Relancé après deux matchs sur le banc, l’Italien est un peu léger sur le tir d’Abline qu’il peut mieux négocier (1-1). S’il a semblé hésitant dans son jeu au pied, il réalise l’arrêt qu’il faut pour sortir une autre tentative d’Abline, de la tête, sur corner (63e). » Dans L’Equipe on est plus généreux avec un 6. « Difficile de percevoir sur ce match les conséquences de sa mise sur le banc mardi à Munich. Pouvait-il mieux faire sur le but d’Abline (38e) ? Il y a débat. Rien à dire en revanche sur la tête du même joueur sur laquelle il s’est parfaitement couché (63e). »

Premier loupé pour Pacho sous le maillot du PSG

Willian Pacho est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Mais hier contre Nantes, le défenseur central a très certainement réalisé son pire match depuis son arrivée, à l’image de l’action du but nantais où il se fait mystifier par Abline. Dans L’Equipe, il a obtenu la note de 4. « Le crochet du droit d’Albline, sur l’égalisation, a fait terriblement mal à l’Équatorien (38e). Le Français lui a posé des difficultés à chaque fois qu’il a eu un ballon exploitable. Un fait rare depuis le début de saison en Ligue 1. » Dans Le Parisien, c’est un 3,5. « Enrhumé le crochet d’Abline (1-1, 38e), l’Équatorien doit mieux faire alors qu’il avait repoussé une action dangereuse un peu plus tôt (30e). Dans un match où la pression n’a pas été forte pour la défense du PSG, il a manqué de fiabilité malgré quelques couvertures bien senties (26e, 59e). » Meilleur buteur de Ligue 1 (10 réalisations), Bradley Barcola est plus en difficulté ces dernières semaines. Hier, il n’a pas réussi à faire les différences dont il a le secret et n’a pas pesé offensivement, ne se créant aucune vraie occasion. Il a reçu un 3 dans L’Equipe. « Si décevant à Munich, l’ailier avait retrouvé un espace – la Ligue 1 – dans lequel il est plus à l’aise. Il lance bien son match avec un bon centre pour Vitinha (10e) et une frappe trop molle (34e) mais ensuite, il disparaît. Trop peu encore de différences balle au pied et une influence quelconque. À sa décharge, on l’a très peu cherché (seulement 39 ballons touchés). Sa mauvaise période se poursuit. » C’est la même note dans Le Parisien. « Moins inspiré depuis la dernière trêve, l’ancien Lyonnais a encore rendu une copie insuffisante. En dehors d’un bon centre pour Vitinha (10e) et d’une frappe trop écrasée (34e), il a eu bien du mal à s’illustrer. Son vis-à-vis, Centonze, paraissait pourtant prenable. » Seul buteur parisien du soir, Achraf Hakimi a une nouvelle fois apporté sur son côté droit, étant l’un des seuls joueurs du PSG dangereux. Il a obtenu un 5 dans le quotidien sportif. « Les matches se suivent et le Marocain confirme être un élément offensif décisif. Il a senti le jeu comme un attaquant pour suivre une déviation de Ramos et ouvrir le score (2e). Il a, en revanche, eu beaucoup trop de déchets dans ses centres (9). »Le quotidien francilien a été plus généreux avec un 5,5. « Son match a démarré sur les chapeaux de roues avec cette ouverture du score dès la 2e minute (1-0). Libre de se projeter dans son couloir, il trouve Ruiz en bonne position (22e) avant d’alerter Carlgren de près (23e). Beaucoup plus discret au retour des vestiaires, il a eu plus de mal à accompagner les offensives. »

Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Donnarumma (6) – Hakimi (5), Marquinhos (5), Pacho (4), Mendes (5) – Neves (5), Vitinha (5), Ruiz (4) – Lee (3), Ramos (5), Barcola (3)

