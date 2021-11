Puel : « Il n’y a que du positif à retirer face au PSG »

Après sa défaite contre Manchester City en Ligue des Champions (2-1), le PSG se déplace à nouveau ce week-end, mais cette fois-ci en Ligue 1. Les Parisiens vont affronter l’AS Saint-Etienne dimanche après-midi (13 heures, Canal Plus Sport, Prime Video). 19e au classement, les Verts restent sur deux victoires consécutives. À 48 heures de la rencontre, Claude Puel s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

Le point sur son groupe

« Romain Hamouma en aura en pour plusieurs semaines avec son ischio. Silva est en reprise, Neyou n’a pas repris pour consolider son ligament. Moukoudi et Sow ont repris mais on a eu 5 joueurs malades. Bouanga et Khazri ont repris doucement.«

Le match contre le PSG

« On n’a pas l’habitude d’envisager différemment ce match. On va l’aborder pour le gagner. On sait que cette équipe de Paris a énormément de ressources. Elle a fait preuve de caractère. Elle a des fins de matches où elle peut faire la différence. C’est à nous de rester concentré sur ce que l’on veut et doit faire. Il faudra élever notre niveau de jeu. La semaine dernière, on avait travaillé avec certains absents, on a fait pareil cette semaine pour être consistants. C’est toujours un match particulier parce qu’il n’y a que du positif à retirer face à une équipe comme Paris. Quel que soit l’adversaire, il faut être sérieux, même si c’est une confrontation hors norme. J’aime à penser que le résultat face au PSG dépendra de nous, et avant tout de nous. J’ai la prétention de vouloir que mon équipe joue son jeu et soit en capacité de l’imposer. Il ne faut pas jouer petit bras tout simplement. Chaque match est différent, cela dépend des compositions d’équipes, de ce que Paris va proposer. Les équipes jouent pour faire un résultat contre Paris, et Paris doit s’employer mais avec des joueurs hors norme. À l’arrivée, ils sont toujours là.«