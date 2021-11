Puel : « On a donné ce que l’on pouvait donner sur ce match »

Saint-Etienne a proposé une très belle première mi-temps, réussissant même à ouvrir le score face au PSG. Mais après l’expulsion de Timothée Kolodziejczak, le PSG a égalisé et a fini par s’imposer en toute fin de match (1-3). Claude Puel a aimé le courage de son équipe et estime que son joueur n’aurait pas dû être expulsé.

« Le score n’est jamais anecdotique. Je regrette l’expulsion. On prend en plus l’égalisation à neuf, puisque Maçon était aussi sorti. Je regrette parce que pour moi, il n’y a pas carton rouge parce qu’il y a encore un défenseur, défend l’entraîneur au micro de Prime Video. Donc ça change beaucoup de choses et le PSG n’a pas besoin de ce genre de possibilité. C’est dommage dans le scénario. Après, on a lutté, on a été courageux et tout en essayant de prendre la moindre opportunité en contre. On avait trouvé une stabilité et on a deux trois situations en contre qui auraient pu faire mal et après on concède le deuxième but. On a tout tenté jusqu’à la fin. On a été courageux. On a donné ce que l’on pouvait donner sur ce match. Le scénario aurait pu être mieux.«