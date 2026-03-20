Puel : « Toujours intéressant de jouer la meilleure équipe d’Europe »

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Claude Puel, le coach niçois, a hâte d’affronter la meilleure équipe d’Europe.

Après son probant succès sur la pelouse de Chelsea (0-3), qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve les terrains demain soir avec un déplacement à Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens iront sur la Côte d’Azur pour repartir avec les trois points et conserver leur place de leader avant la trêve internationale. Devant son public, l’OGC Nice aimerait bien réaliser l’exploit contre les Rouge & Bleu, comme l’a expliqué son entraîneur, Claude Puel, en conférence de presse d’avant-match.

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Le match contre le PSG

« On prépare un match. C’est toujours intéressant de jouer la meilleure équipe d’Europe et de savoir où se situer. Il y a trois points en jeu, comme n’importe quel match. On est toujours dans la situation de devoir aller chercher ces points. On est conscient de la valeur de chaque point. Il y en a encore pas mal à aller chercher.«

Le meilleur moment pour jouer le PSG ?

« Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour jouer le PSG. Ils jouent certes quatre jours après leur match de Ligue des champions mais le fait d’être qualifiés à la mi-temps leur a permis de faire tourner et de répartir les temps de jeu. C’est le dernier match avant les joutes internationales, c’est un autre contexte. Ils seront bien présents.«

Une dynamique après la victoire contre Angers ?

« On ne peut pas vraiment parler de dynamique après une seule victoire. Il faudrait une petite série. Il s’agit simplement d’un match qui a été gagné à l’extérieur, qui a été bien fait. C’est tout, on ne peut pas parler de dynamique. Bien sûr, les après-matchs de victoire, c’est bien, d’autant qu’on n’en a pas connu beaucoup mais ça doit nous inciter à être régulier, à travailler, et puis à aller chercher d’autres victoires, tout simplement.«















