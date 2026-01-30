Qarabag ou Monaco ? Quel tirage serait le plus avantageux pour le PSG ?

Onzième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG devra passer par les barrages pour se qualifier en huitièmes de finale. Il affrontera Qarabag ou Monaco à ce stade de la compétition.

Présent dans le Top 8 lors des sept premières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a quitté ce dernier mercredi après son match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle (1-1). Avec ce partage des points, le club de la capitale est retombé à la onzième place et devra passer par les barrages, comme la saison dernière, pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lors de ce stade de la compétition, le PSG connaît ses deux possibles adversaires. Il s’agit de Qarabag ou de l’AS Monaco.

Une nouveauté ou une revanche à prendre

Le principal enjeu concerne la durée du voyage et le temps de repos dont pourront disposer les joueurs du PSG, assure Le Parisien. Un déplacement dans la principauté serait moins contraignant en termes d’organisation que les six heures de vol en direction de Bakou, en Azerbaïdjan. Paris et Qarabag ne se sont jamais affrontés, ce serait donc une première, souligne le quotidien francilien. Deuxième de son championnat à l’heure actuelle, Qarabag connaît bien la France pour avoir déjà affronté l’OM, Nantes et Lyon ces quatre dernières années. Les Gones les avaient étrillés en Ligue Europa (4-1) la saison dernière. Un exemple à suivre, à moins que les Parisiens n’héritent de l’AS Monaco, dans un match 100 % Ligue 1 qui aurait des airs de revanche après la défaite 1-0 concédée au stade Louis-II, le 29 novembre. La dynamique joue pourtant assez largement en faveur du PSG qui affronterait un adversaire en perdition depuis plusieurs semaines. C’est simple, depuis qu’ils ont battu Paris à domicile, les joueurs de Sébastien Pocognoli n’ont plus gagné un seul match de championnat. En Ligue des champions, ils doivent leur qualification à une modeste 21e place. Monaco présente la moins bonne attaque des équipes qualifiées (huit buts) et n’a plus le droit à l’erreur en Ligue 1 où il pointe à une décevante 10e place. Cet objectif parallèle pourrait lui coûter un peu d’énergie, même si Paris n’a pas non plus une grande marge dans la course au titre, conclut Le Parisien.