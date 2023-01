Ce jeudi soir, coup d’envoi à partir de 18h00, le PSG fera face aux meilleurs joueurs d’Al-Nassr et Al-Hilal dans le cadre de sa tournée en Arabie Saoudite. Une tournée qui va rapporter gros au club de la capitale.

C’est ce qu’on appelle communément un mauvais timing. Alors que le PSG a enchaîné deux revers de rang en 15 jours, les joueurs parisiens vont prendre la direction du Qatar et de l’Arabie Saoudite. Une tournée hivernale prévue de longue date et qui n’a pu se faire avant du fait de la pandémie liée au Covid-19. La rencontre entre le PSG et une équipe composée des meilleurs éléments d’Al-Nassr et Al-Hilal aura donc lieu ce jeudi soir.

15 millions dans les caisses pour le PSG ?

Selon diverses sources, cette tournée devait initialement rapporter près de 10 millions d’euros au PSG. Un joli chèque en somme et non négligeable en vue du Fair-play financier. Mais ce jour, RMC nous indique que le club de la capitale pourrait finalement toucher bien plus. La somme d’environ 15 millions d’euros est évoquée. Les joueurs de Christophe Galtier rallieront Doha ce mardi soir, des opérations de sponsoring étant programmées en présence de toutes les stars rouge et bleu, et effectueront un entraînement ouvert aux médias ce mercredi soir au sein de la structure ultra moderne » d’Aspire, nous expose RMC. Puis, direction l’Arabie Saoudite ce jeudi où Le match amical, qui se disputera à Riyad, est, lui, programmé à 18h00. Ce qui devrait permettre à Cristiano Ronaldo de fouler une pelouse saoudienne pour la première fois depuis son arrivée libre à Al-Nassr. Les retrouvailles entre Lionel Messi et CR7 auront donc, selon toutes vraisemblances, bien lieu.