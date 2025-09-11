QSI intéressé pour devenir actionnaire minoritaire de Tottenham ?

Propriétaire du PSG depuis juin 2011, QSI a racheté des parts au sein du club de Braga il y a quelques années. Et il pourrait tenter de le faire avec Tottenham.

QSI a racheté le PSG en juin 2011. En quatorze ans, à la tête du club de la capitale. Dans ce laps de temps, il a vu de très nombreuses stars porter le maillot des Rouge & Bleu, un palmarès qui s’est fortement garni avec en cerise sur le gâteau la Ligue des champions le 31 mai dernier. Les propriétaires qataris ont également fait du PSG une marque mondiale qui ne cesse de monter, mais également d’un des meilleurs clubs du monde. En plus du PSG, QSI compte également des parts au sein du club de Braga. Ils pourraient dans les prochains mois entrer dans le capital d’un autre club.

QSI pas seul dans le dossier

Selon les informations du Guardian, QSI serait intéressé par le rachat d’une partie minoritaire de Tottenham. Depuis de très nombreux mois, le propriétaire du PSG cible un club anglais disponible pour agrandir son capital à l’international. Le média anglais, explique que le plan initial de QSI est une entrée comme actionnaire minoritaire. Les dirigeants qataris songeraient tout de même bien à un contrôle plus global à l’avenir. Du côté des Spurs, malgré le départ de Daniel Levy après plus de 20 ans à la tête du club, on ne compterait pas vendre, même si de nombreux investisseurs sont venus aux renseignements pour racheter partiellement ou totalement les parts.