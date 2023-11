QSI proche de vendre une part minoritaire du PSG ?

Depuis plusieurs mois, on entend parler d’un souhait de QSI de céder une partie de ses parts du PSG. Cela devrait bientôt intervenir même s’il reste pleinement impliqué dans le projet.

QSI détient le PSG depuis 12 ans. L’investisseur qatarien ne compte pas se désengager du club de la capitale mais cherche à céder une part minoritaire des Rouge & Bleu. Depuis plusieurs mois, cette possibilité est avancée et plusieurs candidats se seraient positionnés. Selon les informations de The Athletic, cette vente d’une partie des parts du PSG pourraient intervenir rapidement. La publication explique que malgré ça, QSI assure rester pleinement dans le projet lancé en juin 2011 en évoquant l’investissement dans le nouveau centre d’entraînement du club à Poissy ou bien ce qu’il pourrait dépenser pour Parc des Princes s’ils en deviennent le propriétaire.

Arctos Partners en pôle position

Pour The Athletic, Marc Armstrong, directeur des recettes du PSG, a expliqué ce choix des propriétaires du club de la capitale. « Nous n’avons aucun intérêt à vendre le club, ce sera certainement une participation minoritaire. Les propriétaires sont plus engagés que jamais envers le club, ce qui peut être vu par l’argent que nous avons dépensé pour le Campus et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade : ce sont tous deux des investissements à long terme. » Arctos Partners, groupe d’investissement américain, semble le plus en faveur d’investir dans le PSG, indique The Athletic. « Si un accord pour le PSG progressait, on ne sait pas exactement quel pourcentage ils acquerraient, mais le club s’attend à ce qu’il les valorise au-dessus de 4 milliards d’euros« , avance la publication. Marc Amstrong concluant : « C’est une opportunité de faire passer notre activité au niveau supérieur et en particulier sur des marchés clés, tels que les États-Unis. La société a l’habitude d’investir dans des franchises sportives, elle a de l’expérience et du savoir-faire au sein de son conseil consultatif et nous pouvons travailler ensemble pour faire passer notre entreprise au niveau supérieur.«

