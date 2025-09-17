Qu’a changé la victoire du PSG en Ligue des champions ?

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. L’Equipe s’est demandé ce que cela avait changé pour le Qatar, le vestiaire, le club et les supporters.

Depuis le rachat du PSG par QSI durant l’été 2011, le club de la capitale rêvait de remporter la Ligue des champions. Il en était proche en 2020, mais avait perdu en finale contre le Bayern Munich (1-0). Cinq ans plus tard, après un parcours dantesque, le club de la capitale était opposé à l’Inter Milan en finale. Et cette fois-ci, il a montré sa supériorité en dominant largement les Italiens (5-0). Ce mercredi, à quelques heures de son entrée en lice dans l’édition 2025-2026, L’Equipe s’est demandé ce que ce sacre tant attendu avait changé pour le Qatar, le vestiaire, le club et les supporters.

Les joueurs ont encore faim de titres

En ce qui concerne le vestiaire, malgré la saison historique réalisée par le PSG, les joueurs ont encore faim de titre et comptent encore entrer un peu plus dans l‘histoire des Rouge & Bleu. « Luis Enrique ne lâchera rien de ses principes ni de sa rigueur envers ses hommes. L’Espagnol s’est dit excité par cette nouvelle saison et les défis qu’elle va lui imposer. Le premier a consisté à modifier légèrement le jeu de son équipe, pour continuer à se montrer « imprévisible ». C’est aussi à travers ces petites nouveautés que le technicien souhaite réussir à garder son groupe sous pression », indique le quotidien sportif. Ce dernier indique aussi que l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG a libéré le club de la capitale. Pendant plusieurs années, les éliminations successives avec des scénarios improbables en Ligue des champions ont alimenté ce climat : il flottait un air particulièrement lourd quand les matches européens à enjeu se présentaient. Quels que soient les projets et les hommes, le PSG a longtemps traîné cette quête de première C1 comme un boulet. Ce n’est pas nécessairement seulement le sacre européen qui a fait évoluer cette donnée. C’est l’arrivée de Luis Enrique, à l’été 2023, qui a ouvert une ère différente, lance L’Equipe.

La fierté décuplée des supporters du PSG

Dans sa communication, le coach du PSG est resté fidèle à cette ligne en affichant un ton plus léger et en endossant la pression. La consécration de Munich, qui a été vécue par une grande majorité des salariés (invitée au stade), a forcément été perçue comme un soulagement à la Factory. Sans que cela ne se traduise pour autant par des modifications substantielles dans le quotidien des salariés. En ce qui concerne le Qatar, l’objectif numéro 1 depuis 2011 était de remporter cette Ligue des champions. Mais l’avoir rempli ne change pas grand-chose à la stratégie de l’émirat avec le club parisien. L’actionnaire principal, moins au taquet depuis la fin de la Coupe du monde 2022, est fier de cette réussite et entend poursuivre l’ère enclenchée dès lors : maintenir le projet sportif actuel (plus de jeunesse et de collectif, moins de stars) et tendre vers l’autosuffisance financière. « Le club est discrètement à la recherche de nouveaux partenaires, tout en gardant la majorité des parts, même s’il n’y a rien de concret pour le moment. Enfin, Doha suit également de près le dossier de la NBA Europe : en cas de franchise parisienne, QSI et le PSG pourraient être impliqués, ce qui aurait, d’une manière ou d’une autre, des répercussions sur le club. » Enfin, au sein des supporters, des chants « champions d’Europe, champions d’Europe » sont entendus au Parc des Princes à chaque match. C’est un chant avec lequel le public du Parc des Princes s’est facilement familiarisé. Et qui traduit bien le sentiment de « fierté » général après la conquête de la Ligue des champions, conclut L’Equipe.