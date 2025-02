Qualification, Kimpembe… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé contre Le Mans en huitièmes de finale de la Coupe de France (0-2). Avec ce succès, le PSG s’est qualifié en quart de finale de la compétition. Il connaîtra son adversaire à ce stade de la compétition jeudi soir, lors du tirage au sort. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a expliqué avoir aimé le visage affiché par son équipe, avant de revenir sur l’autre évènement de la soirée, le retour de Presnel Kimpembe, presque deux ans après son dernier match avec le PSG.

Satisfait du sérieux et de l’application de mes joueurs ?

« Je voudrais féliciter Le Mans, le coach Patrick, ses joueurs. Ils ont joué à un très grand niveau, c’était difficile de les affronter. Ils ont vraiment eu un très bon niveau global. Je voudrais dire que cette compétition que nous avons gagnée la saison passée, est difficile à jouer. On peut se compliquer la vie assez facilement mais je trouve que nous avons été une équipe mûre. Nous nous sommes adaptés au terrain de jeu qui n’était pas toujours facile. Et c’était un très bon travail.

Le retour à la compétition de Presnel Kimpembe

« Nous connaissons tous la situation de Presnel. C’est un joueur que nous connaissons, c’est un leader dans le vestiaire, il est passé par un chemin difficile. Heureusement, il a eu le soutien de sa famille, de ses amis. Je pense que c’est un jour heureux pour lui. C’était un niveau élevé, il est proche d’atteindre son niveau maximal. Il s’agit d’une bonne nouvelle. Ce n’était pas un terrain facile pour lui donner ce temps de jeu. Je pense qu’on a pu voir à la fin du match qu’il y avait de la joie sur son visage. »

A voir aussi : Kimpembe entre émotion et fierté après son retour sur les terrains

Un choix avant le match de le faire entrer ?

« Il fallait que je récupère toutes les informations nécessaires au fil du match pour prendre ma décision. Il faut dire que le terrain ne se prêtait pas beaucoup à le faire rentrer, la pelouse était difficile pour un joueur qui a connu une blessure aussi longue et aussi importante. Sa participation était de bon niveau. Il faut dire que la concurrence est importante à son poste mais le jeu qu’il nous a donné était adéquat. »

La prestation des titis parisiens

« C’est la clé pour tout entraîneur d’une équipe de ce niveau comme le PSG. Il faut donner de la confiance à tous les joueurs, c’est difficile. Le niveau est élevé, il augmente à chaque fois lorsque la compétition avance. Il faut donner des minutes de jeu pour qu’ils gagnent en confiance. Mais je ne suis pas là pour donner des minutes comme un cadeau. Ce n’est pas ce que je recherche. Nous voulons gagner toutes les compétitions, nous voulons aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Tous les joueurs doivent être préparés. J’aime beaucoup cette équipe. Je veux en profiter pour donner le plus de confiance à tous mes joueurs. »

Aviez-vous mis l’accent sur la solidité défensive avant la rencontre ?

« Le Mans aurait pu marquer un but ou deux ! Ils ont eu les occasions pour et Safonov a réalisé un arrêt notamment. C’est une compétition difficile, il y a beaucoup d’équipes de Ligue 1 qui ont été éliminées. »

Etonné par Le Mans ?

« Lors du tour précédent, Espaly m’avait plu déjà. Le Mans est d’un niveau supérieur et nous ne sommes pas venus ici pour nous promener. C’était un match difficile. Aucune équipe n’a gagné par plus d’un but d’écart à part nous. Nous avons souffert. Le niveau est vraiment trop proche dans cette compétition malgré les divisions d’écarts. Nous sommes très satisfaits du résultat et des supporters incroyables que nous avons. C’est toujours important et agréable d’avoir le soutien des supporters. »