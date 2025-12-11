Qualifications, gardiens performants, montants touchés… Les chiffres clés après le match nul du PSG à Bilbao

Ce mercredi, le PSG a concédé un match nul frustrant sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions. Un résultat qui permet tout de même aux Rouge & Bleu d’assurer à minima une place pour les barrages.

Pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse de l’Athletic Bilbao avec pour ambition de conforter encore un peu plus sa place dans le top 8 européen. Cependant, l’équipe de Luis Enrique a concédé un match nul et vierge frustrant (0-0). Si le club parisien occupe actuellement la 3e place du classement général, il faudra bien terminer le travail en 2026 face au Sporting Portugal (20 janvier) et Newcastle (28).

Les gardiens performent face au PSG

En revanche, le PSG est certain d’avoir assuré à minima une place pour les barrages de la compétition. Le club de la capitale s’est donc officiellement qualifié pour la phase à élimination directe pour la 14e fois sur les quatorze dernières saisons. Seul le Bayern Munich fait aussi bien, en attendant une potentielle qualification du Real Madrid, rapporte le PSG via son site internet. Avec 13 points au compteur à deux journées de la fin, le champion d’Europe compte déjà autant d’unités que sa phase de ligue de la saison passée. « La saison dernière justement, 5 des 6 équipes affichant exactement ce total après 6 journées avaient terminé dans le top 8 (Arsenal 3e, Inter Milan 4e, Bayer Leverkusen 6e, LOSC 7e, Aston Villa 8e), seul le Stade Brestois passant par les barrages (18e). »

Ces derniers mois, le PSG a affiché une belle solidité à l’extérieur avec une seule défaite sur ses 9 derniers déplacements en C1 (7 victoires, 1 nul). Ce 0-0 est le quatrième de l’histoire du club en Ligue des champions et il faut remonter à 2015 pour trouver trace d’un score nul et vierge des Rouge & Bleu (0-0 face au Real Madrid en octobre 2015). Mais une action aurait pu faire pencher la balance en faveur des Parisiens : la transversale trouvée par Bradley Barcola au terme d’une action collective de grande classe. Depuis le début de la saison dernière, aucune autre équipe n’a touché plus les montants que le PSG toutes compétitions confondues (54 fois, comme le FC Barcelone). En Ligue des champions, sur la même période, seul le Bayern Munich (18) fait mieux que le club de la capitale (14).

À noter aussi que sur ses 17 matches de Ligue des champions en 2025, seuls trois adversaires du PSG ont été élus homme du match et à chaque fois un gardien de but : Alisson (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Munich) et Unai Simon (Athletic Bilbao).