Qualifié pour les barrages, le PSG connaît ses deux possibles adversaires

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 janvier 2026

Le PSG souhaitait se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle. Mais avec son nul, il devra passer par les barrages.

Sixième avant la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG affrontait Newcastle – au Parc des Princes – pour valider son billet dans le top 8 et une place directe en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais malgré l’ouverture du score de Vitinha, le PSG a concédé le nul et devra passer par les barrages, comme la saison dernière, en terminant onzième de la phase de ligue. Vendredi midi, le PSG connaîtra son adversaire pour ce stade de la compétition.

Un remake de la saison dernière ?

Et le PSG connaît ses deux adversaires possibles pour les barrages. Comme la saison dernière, il pourrait affronter un club français. Cette fois-ci, ce sera Monaco, qui a terminé 21e de la phase de ligue après son nul contre la Juventus Turin (0-0). Le deuxième adversaire possible, les Azerbaïdjanais du Qarabağ, qui ont terminé leur première phase de ligue à la 22e place après une très large défaite contre Liverpool (6-0). Le PSG connaîtra son adversaire lors des barrages vendredi à partir de midi. En cas de qualifications pour les huitièmes, le PSG pourrait affronter le FC Barcelone ou Chelsea

