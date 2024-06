En cette fin de saison 2023/2024, le PSG compte de nombreux joueurs engagés aux quatre coins du monde avec leur sélection. Parmi eux, Kang-In Lee. Ce dernier, avec la Corée du Sud, dispute actuellement des matchs dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2026, l’Asie voit la Corée du Sud dicter sa loi dans ce second tour au sein du groupe C. Les hommes de Hwang Sun-hong, sélectionneur intérimaire, pointent à la première place avec 16 points devant la Chine et ses 8 points. La Chine, adversaire du jour des sud-Coréens, s’est inclinée (1-0) ce mardi sur la pelouse du Seoul World Cup Stadium de Seoul. Une rencontre à l’occasion de laquelle Kang-In Lee a revêtu son costume de sauveur en étant l’unique buteur à la 61e minute, avant de céder sa place à la 79e minute à son coéquipier Hong Hyunk-Seok. Cinq jours après son doublé face à Singapour (victoire 0-7), le numéro 19 du PSG continue de performer avec sa sélection nationale.

Ce mardi face à la Chine, Kang-In Lee a évoluer dans un rôle offensif gauche, affichant une réussite de 100% dans ses dribbles tentés, 89% dans ses passes ou encore 50% dans ses duels. S’il fait face a certaines difficultés sous les cieux parisiens à se frayer un chemin vers le rôle de titulaire, Kang-In Lee gagne davantage en épaisseur avec la Corée du Sud. Sur le plan collectif, le troisième tour des qualifications à la Coupe du Monde 2026 zone Asie tend les bras aux sud-Coréens tant ces derniers caracolent en tête au classement.