En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter libre le club de la capitale. Même s’il n’a pas annoncé sa future destination, son avenir se dessine au Real Madrid. Interrogé à ce sujet, Aurélien Tchouaméni s’est amusé de la situation.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé vit ses derniers moments en tant que joueur des Rouge & Bleu. En fin de contrat le 30 juin, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat et qu’il allait quitter le club à l’issue de ce dernier. Même s’il a annoncé son départ à ses dirigeants et ses coéquipiers, l’international français n’a pas révélé sa prochaine destination. Mais il y a très peu de suspense sur cette dernière. Il rejoindra le Real Madrid, qui lui fait la cour depuis le début de sa carrière. Depuis l’annonce, pas officielle, de son départ du PSG, son nom est évoqué à chaque interview d’un membre du Real Madrid. Cela a été le cas d’Aurélien Tchouaméni hier à l’issue de la qualification dans la douleur en quart de finale de la Ligue des champions du club merengue contre le RB Leipzig (0-1 / 1-1). Il a eu un échange amusé avec le journaliste de Canal Plus au moment d’évoquer l’avenir de son coéquipier en équipe de France.

« S’il vient, tant mieux pour nous, on va dire »

« J’ai vu ça, c’est marrant, en plus c’était juste après la discussion que l’on a eu la dernière fois (après le match aller contre Leipzig, NDLR). Comme si vous aviez tout déclenché. Je n’ai rien dit, moi (rire !). Quelle coïncidence. Incroyable. Je n’étais pas au courant. J’ai vu ça, je faisais la sieste, je me suis réveillé, paf twitter, petit pop-corn. Maintenant, je suis au courant ? Oui, je suis au courant, mais je ne sais pas encore où il va aller. Est-ce que ça se précise avec le Real Madrid ? Avec qui ? (rire). Je ne sais pas, je vais peut-être demander au président s’il veut venir vous parler, on verra ce qu’il va vous dire. En tout cas, nous, on n’a pas d’infos. S’il vient, tant mieux pour nous, on va dire. S’il va ailleurs, ce sera son choix. Je m’occupe de lui trouver un appartement ? Non, je pense que là où il va être, il a déjà ce qu’il faut. Vu que ce ne sera pas à Paris. Mais, il n’a pas besoin de moi pour trouver une maison s’il doit aller à Liverpool ou Arsenal à mon avis. C’est comme un film de toute façon. Coéquipier en équipe de France qui va peut-être devenir un coéquipier en club ? Peut-être, mais on ne sait pas, l’avenir nous le dira. Je vous souhaite un jour d’évoluer avec lui en club. On verra. Peut-être l’année prochaine ou peut-être jamais (rire!). »