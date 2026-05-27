Joao Neves
Image : Benjamin Abbou

Quand Bernardo Silva a tenté de détourner Joao Neves du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mai 2026

Lors du mercato estival 2024, le PSG s’est offert le prometteur Joao Neves. Mais le milieu de terrain aurait pu signer à Manchester City, Bernardo Silva et Ruben Dias tentant de lui faire changer d’avis.

Joao Neves fait le bonheur du PSG depuis maintenant deux ans. Lors du mercato estival 2024, le club de la capitale s’est offert les services du milieu de terrain auprès du Benfica contre 65 millions d’euros. L’international portugais s’est très rapidement imposé comme un cadre du onze de Luis Enrique et a été l’un des protagonistes de l’année 2025 XXL du PSG. Jeune joueur prometteur, Joao Neves avait attisé les convoitises lors du mercato estival 2024. Outre le PSG, Manchester City était aussi dans la course. Ses deux compatriotes, Bernardo Silva et Ruben Dias ont tenté de le faire signer à City, comme l’a dévoilé l’ancien monégasque dans une interview accordée à DAZN Portugal

João Neves sur sa signature au PSG : « J’ai vu le projet et c’était incroyable »
canalsupporters.com

« Nous avons donc commencé à appeler Manchester City pour les dissuader de le laisser filer »

« Lors du dernier Euro 2024, Ruben Dias et moi savions qu’il était sur le point de signer au PSG. Nous avons donc commencé à appeler Manchester City pour les dissuader de le laisser filer. Ils avaient d’autres priorités à l’époque et ont renoncé à le recruter, mais aujourd’hui, ils le regrettent peut-être un peu… Nous connaissions déjà Joao et nous nous étions déjà entraînés avec lui. Nous avions pu constater quel genre de joueur il était, un joueur qui ne déçoit jamais. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mai 2026

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