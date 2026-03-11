Quand Chelsea lorgnait sur Luis Enrique avant qu’il signe au PSG

Ce mercredi soir, Luis Enrique dirigera le PSG contre Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais le coach espagnol aurait pu être sur l’autre banc.

Durant l’été 2023, le PSG a recruté Luis Enrique pour devenir son nouvel entraîneur. Presque trois ans après, on peut dire que Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont fait le bon choix. Le coach espagnol a révolutionné le club de la capitale et a permis au Rouge & Bleu de remporter leur première Ligue des champions. Mais avant de s’asseoir sur le banc du club de la capitale, il avait reçu des sollicitations et notamment celle de… Chelsea, adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de cet exercice 2025-2026. En effet, comme le rapporte Le Parisien, les Blues, après avoir limogé Graham Potter en avril 2023, ont fait de Luis Enrique l’une de leurs priorités pour succéder au coach anglais, la personnalité et le style de jeu prôné par l’Asturien séduisant en interne, indique le quotidien francilien. L’intérêt de Chelsea ne laisse pas complètement insensible cet homme de challenges, décidé à découvrir une nouvelle culture footballistique, assure Le Parisien.

Il a visité les installations de Chelsea

Face à l’urgence de la situation, les dirigeants de Chelsea s’activent et passent rapidement à l’offensive : ils proposent à Luis Enrique de visiter les installations du club et le stade de Stamford Bridge. Ouvert aux discussions et curieux, le technicien accepte de se déplacer en compagnie de son ami Ivan de la Peña, qui avait mis en relation les deux parties, signe de l’intérêt qu’il porte à cette proposition, lance le quotidien francilien. « Une rencontre au sommet s’organise avec les deux copropriétaires des Blues, Todd Boehly et Behdad Eghbali. Les échanges sont assez concrets et l’entretien, qui se déroule au centre d’entraînement du club, permet à Luis Enrique d’exposer ses idées et la philosophie qu’il compte déployer auprès de ce jeune effectif. Il s’estime capable de redresser la situation, à sa façon. Comprenez : en disposant des pleins pouvoirs ou presque. » Si le projet exposé par les Anglais l’avait attiré dans un premier temps, Luis Enrique s’aperçoit, au fil des discussions, qu’il n’aurait pas complètement les mains libres en matière de gestion sportive dans un club où de trop nombreux dirigeants s’immiscent dans les affaires quotidiennes ou sur le mercato. Le fait de ne pas savoir clairement à qui il rendra des comptes le bloque également. Des divergences existent et les négociations n’iront pas plus loin, indique Le Parisien. Avant de signer au PSG, il s’était également entretenu à deux reprises avec Tottenham, conclut le quotidien francilien.