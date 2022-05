Quand Di Maria souhaite que Neymar récupère son numéro 11

Samedi soir, Angel Di Maria joué son dernier match avec le PSG contre Metz (5-0). El Fideo a terminé son histoire parisienne de sept ans avec un but et une passe décisive. Dans les chiffres, l’ancien du Benfica a participé à 295 matches pour 92 buts et 112 passes décisives. Son numéro de maillot – le 11 – est donc désormais libre.

Di Maria veut que Messi récupère le 10 au PSG

L’international argentin aimerait que Neymar le récupère, comme il l’avait au FC Barcelone, afin que Lionel Messi récupère son mythique numéro 10 qu’il a porté au FC Barcelone après le départ de Ronaldinho et qu’il utilise en sélection argentine. « Leo est le meilleur du monde. Je lui ai dit qu’à partir du moment où je partirai, il devrait prendre le 10, dévoile Di Maria pour ESPN Argentina. Et le 11 devrait aller à Ney. Je pense que c’est le 10 (El Diez). C’est le meilleur joueur du monde et ce numéro est fait pour lui. » Pour rappel, Neymar avait proposé de laisser le numéro 10 à Messi lors de son arrivée au PSG, mais il a préféré prendre le numéro 30.