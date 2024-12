Si la politique de recrutement du PSG a bien changé, les dirigeants parisiens n’ont pas hésité à engager des stars dès leur arrivée. Ainsi, le nom d’Eden Hazard a régulièrement été cité sous les cieux parisiens.

En 2011, le PSG est passé dans une nouvelle ère avec l’arrivée du fond d’investissement Qatar Sports Investisments à la tête de son capital. Ainsi, les finances du Paris Saint-Germain ont grandement évoluées et les investissements sur le marché des transferts aussi. De nombreuses stars ont été recrutées, et d’autres sont restées qu’au stade de la rumeur. C’est le cas d’Eden Hazard. La légende de Chelsea et de la sélection belge a régulièrement été liée au PSG durant sa carrière et la langue d’un de ses anciens coéquipiers s’est déliée à son sujet, et le rêve qui l’animait durant ses années au LOSC. Dans la dernière vidéo du créateur de contenu Just Riadh, dont l’invité était Malik Bentalha, Adil Rami s’est joint aux deux hommes et a partagé une anecdote concernant Eden Hazard : « Je m’en rappelle les discussions qu’on avait avec lui, on était avec Yohan Cabaye, et il me disait : ‘Moi mon rêve les gars, je veux aller au Paris Saint-Germain‘. De quoi nourrir des regrets pour les supporters parisiens ?