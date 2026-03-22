Quand Elye Wahi tente d’écouter les consignes de Luis Enrique

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 (0-4). Lors de ce match, une marrante a eu lieu entre Elye Wahi, Luis Enrique et Senny Mayulu.

Avant la trêve internationale, le PSG a récupéré sa place de leader de la Ligue 1 en surclassant Nice sur sa pelouse dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 (0-4). Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a dû attendre la fin de la première mi-temps pour enfin valider sa domination avec un penalty de Nuno Mendes. Les Parisiens doubleront la mise juste après la mi-temps avant de faire exploser les Niçois, réduits à dix à l’approche de l’heure de jeu (0-4). Devant ses supporters, Nice n’a pas existé même s’il a tenté tous les coups pour comprendre la tactique des Rouge & Bleu.

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Il est resté durant l’intégralité de l’échange entre Luis Enrique et Senny Mayulu

En effet, sur une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, on peut voir Elye Wahi, attaquant de Nice, venir aux côtés de Luis Enrique et Senny Mayulu le long de la ligne de touche pendant que le coach du PSG donnait des consignes au titi parisien sur son placement. Dans un premier temps, les deux membres du PSG ont repoussé l’ancien Montpelliérain même si ce dernier est resté à proximité de Luis Enrique et Senny Mayulu pour écouter l’échange entre les deux. À la fin de la discussion, il s’est replacé sur le terrain. Malgré cette écoute active, lui et son équipe ont sombré face au PSG pour poursuivre leur saison galère.