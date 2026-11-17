Le PSG pourrait recruter un joueur après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Le nom d’Estevão a été avancé. Le Brésilien n’a pas voulu répondre à une question sur une possible arrivée au PSG cet hiver.

Lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-2), Khvicha Kvaratskhelia s’est gravement blessé, lui qui a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L’international géorgien sera absent de nombreux mois et le PSG pourrait recruter un joueur à son poste lors du mercato hivernal. Dans cette optique, plusieurs noms ont été associés au club de la capitale.

Il a retrouvé du temps de jeu avec la Seleçao

Ça a été le cas d’Estevão. La jeune pépite brésilienne (19 ans), qui avait été annoncée sur les tablettes du PSG avant qu’il ne signe à Chelsea en 2025, pourrait quitter les Blues lors du mercato hivernal 2027 en raison de son faible temps de jeu sous Xabi Alonso. Depuis le début de la saison, il n’a en effet joué que dix rencontres, dont trois titularisations, avec le club anglais pour un temps de jeu de 306 minutes. Titulaire ce mardi avec le Brésil contre Singapour, il a participé au festival de la Seleçao (0-7) avec un but et deux passes décisives. Il a joué 69 minutes. À l’issue de la rencontre, en zone mixte, il a été interrogé sur la possibilité de signer au PSG cet hiver. Et Estevão a préféré quitter la zone mixte sans répondre à la question.