Au cours d’un évènement organisé la semaine passée par l’association Inspired By KM 98 avec Nike, Fayza Lamari a accordé un entretien à Brut. La maman et représentante de Kylian Mbappé s’est confié sur une erreur qui a eu de grosses conséquences au PSG … .

Le départ de Kylian Mbappé du PSG aura on ne peut plus divisé ces derniers jours au sein des supporters, suiveurs et observateurs du club de la capitale. Entre ceux qui estiment légitime l’hommage rendu par les supporters présents au virage Auteuil, d’autres qui regrettent le manque de reconnaissance du Paris Saint-Germain et ceux qui saluent l’indifférence du PSG quant au départ du meilleur buteur de son histoire. Après sept saisons en Rouge & Bleu, Kylian Mbappé aura factuellement marqué les esprits et passer un cap sur le plan individuel. Les différents échecs sur la scène européenne reviennent avec insistance au moment de faire le bilan de l’aventure du champion du monde 2018 sous les cieux parisiens, ajoutés à cela les multiples frasques extras-sportive. Interrogé par Brut à l’occasion du dernier évènement de l’association Inspired By KM 98 en partenariat avec Nike à Paris entre les deux matchs de 1/2 finale de C1 face au Borussia Dortmund, Fayza Lamari, maman et représentante de Kylian Mbappé s’est confié sur la dernière erreur commise par son fils : « Je sais pas la dernière erreur qu’il a pu faire …. Allez la dernière erreur qu’il a pu faire c’est quand il a demandé plus de responsabilités en 2019. Elle a vraiment eu beaucoup de conséquences, il parlait à chaud, il était vraiment en colère, c’est peut-être la dernière erreur qu’il a pu faire selon moi […] Il a fait d’autres erreurs, mais on en fait tous. Croire que Kylian Mbappé ne fait pas d’erreurs ou ne se trompe pas, non il en fait. Il apprend et c’est comme ça qu’il grandit« .

Un épisode qui aura marqué le passage de Kylian Mbappé quand ce dernier a effectivement demandé plus de responsabilité lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2019 : « J’ai réussi à m’adapter dès la première année, à changer de poste cette année. Il y a eu quelques déceptions, mais ça fait partie du football. C’est un moment très important pour moi. J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet« , avait-il déclaré à l’époque.