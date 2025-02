Quand Ibrahimovic et Douchez étaient proches d’en venir aux mains

Zlatan Ibrahimovic a joué pendant quatre ans au PSG (2012-2016). Le géant suédois était exigeant. Christophe Jallet s’est remémoré une anecdote entre le géant suédois et Nicolas Douchez, qui ont failli en venir aux mains.

Arrivé au PSG durant l’été 2012, Zlatan Ibrahimovic a révolutionné le PSG. Avec son exigence, l’ancien attaquant a fait progresser ses coéquipiers sur les terrains, mais également le club de la capitale en interne. L’actuel directeur sportif de l’AC Milan n’hésitait également pas à lancer des piques à ses coéquipiers. Comme lors d’une mi-temps d’un match contre Troyes en novembre 2012, où le géant suédois avait lancé à ses coéquipiers que ses enfants étaient meilleurs qu’eux. Une phrase qui n’a pas plu à Nicolas Douchez, le gardien remplaçant du PSG, qui n’a pas hésité à le confronter, comme l’a expliqué Christophe Jallet dans l’émission Détective Mathoux de Canal Plus.

Ibra a reconnu son erreur le lendemain

« Il rentre à la mi-temps, il a quelques mots durs envers l’ensemble du groupe. En gros, il dit ‘même mes enfants sont meilleurs que vous’, il est à ma gauche et Nico est à ma droite. Nico l’entend gueuler, je me retourne vers lui et il rigole et puis il me dit mais il a dit quoi là, je n’ai pas entendu. Je lui dis et il s’érige devant lui, il dit tu ne parles pas comme ça. On les sépare. Le lendemain, le coach intervient, je ne veux pas que ça se passe comme ça à la mi-temps etc. Ibra se lève et dit ‘je voudrais dire merci à Nico parce que ce que j’ai dit, ce n’était pas bien, il a eu raison de s’énerver, je n’aurais pas dû dire ça donc merci’. »