Jesé
Quand Jesé conseillais à Mbappé de quitter le PSG pour remporter le Ballon d’or

Jésé Rodriguez n’aura pas marqué l’histoire du PSG. À Paris, il a côtoyé Kylian Mbappé. L’ancien espoir du Real Madrid a indiqué avoir conseillé à l’international français de rejoindre le Real Madrid pour remporter le Ballon d’Or. 

Durant l’été 2016, le PSG décide d’offrir 25 millions d’euros pour s’offrir les services de Jesé Rodriguez auprès du Real Madrid. L’ancien espoir du football espagnol aura été un flop à Paris, avec seulement 18 matches (deux buts) en cinq ans au club, avec de prêts non fructueux à Las Palmas (2017), à Stoke City (2017-2018), au Betis Seville (2019) et au Sporting (2019-2020). Il quitte définitivement le PSG durant l’été 2021 à l’issue de son contrat. Dans un extrait de son interview accordée à l’émission Los amigos de Edu, qui sortira ce mardi après-midi, Jesé est revenu sur un de ses échanges avec Kylian Mbappé lorsqu’il jouait ensemble sous le maillot du PSG

« C’est quoi ton rêve ? Gagner le Ballon d’Or. Je lui ai dit : “Alors tu dois rejoindre le Real Madrid, tu ne gagneras pas le Ballon d’Or ici »

« Quand j’ai quitté le PSG, le Real Madrid voulait Mbappé et il m’a demandé : “Comment est Madrid, comment est le club ?” Je lui ai dit : “C’est quoi ton rêve ?” Il m’a répondu : “Gagner le Ballon d’Or.” Je lui ai dit : “Alors tu dois rejoindre le Real Madrid, tu ne gagneras pas le Ballon d’Or ici.” Il m’a répondu : “Ok.” Des paroles qui dénotent en cette année 2025, le futur Ballon d’Or devrait être un joueur du PSG, Ousmane Dembélé, et le dernier vainqueur de la Ligue des champions est également le PSG. À bon entendeur. 

