Le PSG est un club qui comptabilise des fans dans le monde entier. Le club compte aussi des fans dans les stars mondiales du sport. C’est le cas du basketteur des Miami Heat, Jimmy Butler, ou bien encore de la tenniswoman Victoria Azarenka.

Depuis plus de 10 ans, le PSG voit son nombre de fans accroitre chaque année dans le monde entier. Il compte aussi des supporters au sein des sportifs de haut niveau. Des footballeurs, des basketteurs de la NBA ou bien encore des joueurs ou joueuses de tennis. C’est le cas de Victoria Azarenka. La semaine dernière, elle était entrée sur le court à Adélaïde avec le troisième maillot des Rouge & Bleu de la saison 2021-2022. L’arbitre de la rencontre lui avait demandé de l’enlever, car non conforme à la tenue réglementaire. Ce mardi, après sa victoire au premier tour de l’Open d’Australie, elle s’est affiché avec le maillot domicile de cette saison en conférence de presse. Elle a expliqué être fan du club de la capitale.

« Je soutiens le PSG depuis 2012 et la signature de Beckham »

« Tout le monde me demande pourquoi je porte un maillot du PSG et personne ne comprend que je les soutiens depuis 2012 et la signature de Beckham. a fait longtemps que je suis fan, je suis allée voir beaucoup de matches, explique Victoria Azarenka devant les journalistes avant d’expliquer que le rêve de son fils est de jouer au PSG. « Mon fils Leo est à fond dans le foot. Moi je dis »football », lui dit »soccer », on a un débat là-dessus. Il veut jouer pour le PSG, c’est son rêve. Il m’a vue porter ce maillot et il veut porter le même. Je suis une »soccer mom » maintenant et j’adore ça… Je suis détestable (sourire). Je gueule mais je suis très positive. Je suis très fière. Ce sont des émotions complètement différentes pour moi de soutenir mon fils. Je n’ai aucune honte à crier pour lui, je lui offre tout mon soutien. Je veux qu’il réalise ses rêves. »