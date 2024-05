Quand le Betis Seville s’amuse sur l’avenir de Mbappé

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé son départ du club de la capitale. S’il n’a pas officialisé sa future destination, elle est connue de tous. Le Betis Séville, club qu’il affrontera la saison prochaine avec le Real Madrid, s’est amusé de la situation de l’international français.

Kylian Mbappé a joué son dernier match sous le maillot du PSG samedi soir lors de la victoire des Rouge & Bleu contre Lyon en finale de la Coupe de France. S’il n’a pas annoncé officiellement sa future destination, tout le monde sait qu’il va rejoindre le Real Madrid. Après de très nombreuses tentatives depuis le début de sa carrière, le champion d’Espagne va enfin pouvoir s’offrir les services de l’international français. Cela pourrait devenir officiel en début du mois de juin, entre la finale de la Ligue des champions et le début de l’Euro. Avant que ce soit officiel, le Betis Seville s’est amusé sur l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, sur son compte X, le club sévillan a publié une photo du stade Santiago Bernabéu totalement vide avec, sur les écrans géants, un montage de Mbappé, portant le maillot des Verdiblancos avec le message suivant : « Eh bien, le Santiago Bernabéu s’est avéré joli. »

A voir aussi : Mbappé : « De me dire que c’est fini, ça fait un petit pincement au coeur »

« Vous connaissez un joueur qui ne voudrait pas jouer avec quelqu’un d’aussi bon que lui ? »

L’avenir du meilleur buteur de l’histoire du PSG fait la Une quasiment quotidiennement en Espagne. Présent devant les journalistes hier, Jude Bellingham a été interrogé sur la future venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Vous connaissez un joueur qui ne voudrait pas jouer avec quelqu’un d’aussi bon que lui ? Je ne veux pas mettre plus de pression sur la situation. C’est probablement difficile que tout le monde parle de lui, mais, oui, ce serait très bien. » Son coéquipier, Vinicius Jr, est sur la même longueur d’ondes. « C’est possible que Kylian décide bientôt de son avenir et qu’il choisisse ce qui est le mieux pour lui. Je veux toujours jouer avec les meilleurs joueurs du monde, mais je le laisse décider de son avenir. »