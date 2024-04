Quand le PSG 2024 est comparé à Marseille 1993

Le PSG est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions. Il peut encore s’offrir sa première coupe aux grandes oreilles. Marcel Desailly explique que ce PSG lui fait penser à l’OM 1993.

Après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le Borussia Dortmund en demi-finale pour espérer se qualifier pour la deuxième finale de Champions League de son histoire. Vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions de club en 1993 avec l’Olympique de Marseille, Marcel Desailly avance que ce PSG 2024 lui fait penser au Marseille qui a remporté la Ligue des champions.

A voir aussi : Les amateurs de football confiant pour le PSG en Champions League

« Ils peuvent créer la surprise et surprendre tout le monde du football »

« On adore tous le Real Madrid, mais je crois que le Bayern a une chance et le PSG aussi. Les dernières saisons, ils avaient beaucoup de top joueurs. Ça me fait penser au Marseille de mon époque. Nous avions gagné la première Ligue des champions du football français quand plus personne ne s’y attendait. Il y avait eu une vraie baisse de qualité en termes de joueurs. Et soudain, on l’a fait, lance le champion du monde 98 lors d’une conférence de presse organisée pour les trophées Laureus, dans des propos relayés par RMC Sport. Paris a perdu Neymar et Messi, mais ils peuvent créer la surprise et surprendre tout le monde du football. »