Quand le PSG fait ses mises au vert au Campus de Poissy

Depuis l’été 2023, le PSG a investi son nouveau centre d’entraînement ultra-moderne à Poissy. Les mises au vert d’avant-match se font au Campus.

Le PSG s’est doté de l’un des meilleurs centres d’entraînement du monde avec le Campus de Poissy. Ce lieu ultra-moderne regroupe l’ensemble des équipes du club de la capitale dans un même lieu. Doté de très nombreuses chambres, c’est désormais ici que les mises au vert avant les matches sont effectuées. Comme le rapporte Le Parisien, ce changement de lieu, les mises au vert avaient lieu auparavant à l’hôtel Renaissance à Rueil-Malmaison, permet de rendre moins pénibles les longues heures avant le match.

Une journée bien rythmée

Le quotidien francilien explique que pour une mise au vert, dix heures vont s’écouler entre l’arrivée des premiers éléments de l’effectif et le départ, en bus, pour le Parc des Princes quand le PSG joue à domicile. « De quoi donner un lieu à un programme dense pour les joueurs, informés par le team manager, via WhatsApp, des différents points clés à retenir (tenues à porter le soir du match, horaires…). » Le Parisien explique que quelques rendez-vous demeurent incontournables lors de ces mises au vert, comme le petit déjeuner collectif entre 9 heures et 9 heures 30. Luis Enrique vient saluer un par un ses joueurs avant de se rendre dans son bureau pour peaufiner les ultimes détails avec ses adjoints. Pendant que l’entraîneur est dans son bureau, les joueurs du PSG ont un programme à la carte jusqu’à la collation organisée à 16h30. Après cette collation, place à la causerie d’avant-match de Luis Enrique. C’est à ce moment-là qu’il dévoile son onze de départ. Cette causerie ne dure pas plus de 25 minutes et à 19 heures, les Parisiens prennent la direction du Parc des Princes, conclut Le Parisien.