Quand le PSG leak une partie de sa collection third 26-27

Ces dernières semaines, des images du troisième maillot 2026-2027 du PSG ont leaké sur les réseaux sociaux. Ces dernières, le PSG lui-même a leaké certaines pièces de sa collection autour du maillot third.

Comme chaque saison, le PSG devrait sortir quatre maillots lors de cet exercice 2026-2027. Deux d’entres eux ont été dévoilé, les tuniques domicile et extérieur. Le maillot third devrait, lui, sortir dans les prochaines semaines. Des images de ce derniers ont déjà fuité sur internet et les réseaux sociaux, certains dévoilant des maillots third déjà en vente dans certains magasins dans le monde. Si le club de la capitale n’a pas communiqué sur cette tunique, il a leaké quelques pièces de la collection autour de ce futur maillot third sur sa story Instagram.

À lire aussi : Un nouvel aperçu du troisième maillot 2026-2027 du PSG

Pas encore de date de sortie

Sur cette dernière, on peut voir Achraf Hakimi porter une veste vert kaki avec des touches de jaune et de noir et les logos Jumpman et celui du PSG rouges. On peut également observer un pull porté par Ousmane Dembélé de couleur vert kaki avec des touches de vert plus clair et un numéro 23, numéro emblématique de Michael Jordan, créateur de la marque Jordan Brand. On peut aussi observer un bomber noir avec un Paris écrit en jaune avec le I remplacé par le logo du Jumpman sur le côté droit du bomber. À l’arrière de ce dernier, il y a un très gros logo du PSG avec le Jumpman qui remplace la tour Eiffel. Le PSG a également fait fuiter les images de sa tenue d’entraînement qui accompagne le maillot third avec le déplacement de Lucas Chevalier au Rwanda durant cette trêve internationale. Dans ces publications, le PSG n’a pas communiqué une possible date de sortie de son maillot third et de sa collection.