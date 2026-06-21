C’est toujours bon de le rappeler mais le PSG a réalisé un back to back historique en Ligue des Champions après s’être défait d’Arsenal aux tirs au but (1-1 ; 5-4) et les joueurs Parisiens veulent vraiment le faire savoir.

Le samedi 30 mai, sous les coups de 21h, le Paris Saint-Germain a fait l’exploit de remporter sa deuxième C1 de suite. À Budapest, les Rouge & Bleu ont battu Arsenal au terme d’une rencontre tendue qui s’est terminée lors de la séance de tirs au but. Trois semaines plus tard, cette rencontre semble être dans la tête des joueurs parisiens… au grand dam des Gunners. Présent en conférence de presse ce samedi à deux jours d’affronter l’Irak pour la deuxième journée du groupe I, William Saliba a été interrogé sur la manière dont il avait vécu cette désillusion européenne avant d’enchaîner avec la Coupe du monde. Le défenseur d’Arsenal reconnaît que les premiers jours qui ont suivi la finale n’ont pas été les plus simples, même si la préparation du Mondial lui a rapidement permis de se replonger dans la compétition.

Saliba chambré par les joueurs du PSG

Retrouvant plusieurs joueurs du PSG avec les Bleus, le défenseur central a confié que la finale revenait parfois dans les discussions quelques jours après et tout cela sans animosité, mais avec tout de même quelques petites taquineries :

« Cela a été un peu plus facile de digérer la finale parce qu’il fallait se concentrer sur le Mondial après. Les trois ou quatre premiers jours, ce n’était pas facile. Avec les Parisiens, ça se charrie un peu à table. Ce n’est que de la rigolade »

Passé la déception, Saliba assure avoir tourné la page et se projette déjà sur la saison prochaine… et une potentielle revanche ?

« J’ai déjà oublié maintenant. On reviendra plus fort l’année prochaine avec Arsenal ! »

Une réponse qui devrait faire sourire ses coéquipiers parisiens. On rappelle que le groupe de l’équipe de France actuellement aux États-Unis compte 5 doubles champion d’Europe avec Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.