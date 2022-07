Quand les joueurs du PSG s’initient au Judo avec Teddy Riner

Le PSG est actuellement au Japon pour poursuivre sa préparation à la saison 2022-2023. Une tournée en terre nipponne qui permet aussi aux Parisiens de rencontrer leurs supporters mais également la culture du pays asiatique. Ils affrontent également des équipes locales, comme hier avec la confrontation contre Kawazaki Frontale (2-1). Ce jeudi, la délégation parisienne s’est rendue au Kodokan Institute en compagnie de Teddy Riner – judoka chez les Rouge & Bleu – Djamel Bouras, président du PSG Judo ainsi que deux légendes de ce sport de combat, Shohei Ono et Tadahiro Nomura comme le rapporte le club de la capitale dans un communiqué.

Plusieurs joueurs ont foulé les tatamis

Après avoir visité le musée, certains joueurs du PSG, Juan Bernat, Achraf Hakimi, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Kylian Mbappé se sont prêtés à une session de sensibilisation au Judo en compagnie de Teddy Riner, Shohei Ono et Tadahiro Nomura. Un beau moment qui a beaucoup plu à Marquinhos. « Nous avons vécu un beau moment de partage avec ces grands athlètes du judo français et japonais. C’est un honneur pour nous d’être accueillis ici, nous connaissons la symbolique de ce lieu et de ce sport au Japon. Cela est très enrichissant de s’inspirer de ces sportifs qui ont des valeurs que je souhaite défendre en tant que capitaine au sein de l’équipe comme le respect d’autrui, la solidarité, l’honneur et le contrôle de soi.«