Depuis hier, on parle d’Al-Hilal qui serait prêt à offrir un contrat XXl à Kylian Mbappé. Une information qui n’est pas passée inaperçue dans le monde du sport et en NBA.

L’avenir de Kylian Mbappé fait la Une des journaux européens quasiment quotidiennement. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas lever sa clause de prolongation mais qu’il comptait bien honorer sa dernière année de contrat à Paris. Un choix qui ne plaît pas au champion de France, qui ne veut pas le perdre libre dans un an. S’il ne prolonge pas avant le 31 juillet, il sera placé sur le marché des transferts. Hier, la presse européenne a évoqué une offre de 300 millions d’euros d’Al-Hilal pour s’attacher les services de l’attaquant. Le club saoudien serait prèt à lui offrir un salaire annuel de 200 millions d’euros, qui pourrait monter jusqu’à 700 millions en incluant des accords commerciaux, comme la totalité de ses droits à l’image par exemple. Des chiffres qui ont fait réagir, sur le ton de l’humour des stars de la NBA.

A voir aussi : Aucune discussion n’a lieu entre Mbappé et Al Hilal

« Al Hilal, tu peux me recruter. Je ressemble à Kylian Mbappé »

Le premier à dégainer a été Giannis Antetokounmpo. Le joueur des Milwaukee Bucks a posté une photo de lui avec le message suivant : « Al-Hilal, tu peux me recruter. Je ressemble à Kylian Mbappé. » Un message auquel a répondu l’attaquant du PSG avec de nombreux émojis d’un bonhomme qui pleure de rire. Draymond Green s’est lui aussi exprimé sur le sujet, en se demandant s’il y avait une ligue de basket en Arabie saoudite. « Ils (l’Arabie saoudite) ont aussi une ligue de basket, n’est-ce pas ? L’encre de mon contrat n’est pas encore sèche. » Enfin, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basket-ball a aussi évoqué ce contrat faramineux, LeBron James. Ce dernier a posté un gif du film Forrest Gump où l’on voit Tom Hanks partir en courant avec la légende suivante : « Moi qui me dirige vers l’Arabie saoudite quand ils ont appelé Rich Paul et Maverick Carter pour ce contrat d’un an ! »