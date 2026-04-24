Quand les supporters du Real Madrid rêvent du recrutement de Vitinha

Vitinha fait partie des meilleurs joueurs du monde. Le numéro 17 du PSG attise les convoitises. Les supporters du Real Madrid aimeraient qu’il soit la recrue phare du mercato madrilène.

Le PSG possède l’un des meilleurs milieux de terrain, si ce n’est le meilleur en la personne de Vitinha. L’international portugais est le maestro du jeu du club de la capitale et enchaîne les prestations de haut vol depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu. Ses performances attisent les convoitises des plus grands clubs européens. Le joueur, qui se sent bien à Paris et au PSG, ne compte pas changer de club dans un avenir proche. Malgré ça, les fans du Real Madrid rêvent que l’international portugais soit la recrue phare du club espagnol lors du prochain mercato estival.

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Deux fois plus de suffrages que son dauphin

En effet, selon un sondage réalisé par l’émission El Larguero de la radio espagnole Cadena SER, le numéro 17 du PSG récolte 34% des votes au sujet de savoir qui devrait être la recrue prioritaire au milieu de terrain du Real Madrid cet été. Vitinha devance largement Rodri (Manchester City), qui obtient 16% des suffrages. Un autre joueur du PSG est cité, Joao Neves (10%). L’ancien du Benfica, qui est aussi un rêve impossible pour le Real, est à égalité avec Enzo Fernandez (Chelsea) et Martin Zubimendi (Arsenal). En ce qui concerne Vitinha, les supporters du Real Madrid peuvent continuer de rêver. L’ancien du FC Porto est un cadre du PSG et ni lui ni ses dirigeants ne veulent entendre parler d’un départ.