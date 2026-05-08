Quand Luis Enrique invite ses joueurs pour son anniversaire mais qu’il n’est pas là

Ce vendredi, Luis Enrique fête ses 56 ans. Hier, il a convié ses joueurs dans un restaurant pour fêter son anniversaire. Mais le coach du PSG n’était pas présent à la soirée.

Depuis mercredi soir et sa qualification en finale de la Ligue des champions, le PSG est euphorique. Le club de la capitale va en effet disputer sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Les festivités autour de cet accomplissement se sont poursuivies au Campus au lendemain de la qualification. À l’issue de l’entraînement, les joueurs parisiens étaient conviés au restaurant pour fêter l’anniversaire de Luis Enrique, qui fête ses 56 ans aujourd’hui, assure Le Parisien. Le coach du PSG a réservé une belle tablée au restaurant Prunier, non loin de l’Arc de Triomphe.

Les joueurs ont continué de débriefer la qualification en finale

« Petite particularité tout de même, le coach du PSG n’était pas là », lance le quotidien francilien. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont donc célébré l’anniversaire de leur boss sans lui, et en ont profité pour rester sur leur nuage et continuer de débriefer leur nuit magique à Munich, conclut Le Parisien. Les Parisiens sont désormais focus sur l’obtention du titre de champion de France, qu’ils pourraient remporter dès ce week-end s’ils s’imposent contre Brest dimanche et que Lens réalise un faux pas contre Nantes ce soir. Ils auront encore trois matches de championnat avant d’affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest et de tenter de soulever la Coupe aux grandes oreilles pour la deuxième année consécutive.