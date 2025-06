Quand l’UNFP s’en prend (violemment) à la FIFA sur le calendrier démentiel du PSG

Dans un communiqué cinglant, l’UNFP dénonce la surcharge du calendrier imposée par la FIFA au PSG et d’autres clubs, pointant directement la responsabilité de son président, Gianni Infantino.

L’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) a publié ce samedi un communiqué particulièrement virulent à l’encontre de la FIFA et de son président, Gianni Infantino. En cause : le calendrier « absurde » que doivent subir les clubs, et notamment le Paris Saint-Germain, engagé dans une saison qui pourrait compter jusqu’à… 65 matchs si les Parisiens vont jusqu’au bout de cette Coupe du Monde des Clubs, où la finale se disputera le 13 juillet prochain à New York. « Un jeu de massacre » pour les acteurs sur le terrain, dénonce le syndicat, qui pointe du doigt l’obsession commerciale de la FIFA en bafouant « la santé physique et mentale des joueurs pour quelques dollars de plus tout en ignorant les conventions collectives ».

Comme le souligne le communiqué si le PSG va au bout de la compétition, Luis Enrique n’aurait que… deux semaines pour préparer la saison suivante, ce qui est jugé comme une aberration sportive autant qu’un non-sens sanitaire. D’autant que 4 clubs de Ligue 1 ont déjà repris en vue de la saison 25/26… alors que les Rouge & Bleu n’ont toujours pas terminé l’exercice 24/25.

L’Équipe de France aussi concernée

L’UNFP précise que ce déséquilibre pourrait aussi avoir des répercussions sur l’équipe de France. En effet, de nombreux internationaux parisiens pourraient aborder les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 (qui se joueront les 5 et 9 septembre face à l’Ukraine et l’Islande) dans un état de fatigue avancé. Pendant ce temps, rajoute le syndicat, Gianni Infantino « promène sa tour d’ivoire » sans se soucier des dommages collatéraux. On rappelle que le Paris Saint-Germain affrontera l’Inter Miami à Atlanta pour les 1/8e de finale du Mondial des Clubs et disputera donc son 62e match en moins d’un an.