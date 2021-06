Quand Mbappé échange avec Thomas Pesquet

Thomas Pesquet, astronaute Français, est actuellement dans la Station spatiale internationale. Ce dernier est fan de sport et il a eu la chance d’échanger pendant quelques minutes avec Kylian Mbappé. L’attaquant parisien était ravi d’échanger avec son compatriote. “C’est fou ! Je n’en crois pas mes yeux. C’est la première fois que je vois ça et je suis vraiment épaté, avoue Mbappé pour l’UEFA. Ce serait une expérience inimaginable, ce serait incroyable (sur un voyage dans l’espace). Ah oui, c’est quelque chose de fou. Je vois le ballon qui bouge depuis tout à l’heure, je n’ai pas les mots.” L’astronaute français a ensuite évoqué les parallèles de son univers et celui de Mbappé. “Chaque fois qu’il y a un rêve, il y a aussi beaucoup de boulot. Dans la journée, on bosse énormément, pour se préparer à aller dans l’espace, on bosse énormément. C’est comme vous, il n’y a pas que soulever le trophée et passer à la télévision. Je sais que dans la vie de tous les jours, il y a énormément de boulot.“