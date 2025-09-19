Quand Mehdi Benatia s’enflamme sur le but de Kvaratskhelia

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Marseille. Mehdi Benatia, le directeur sportif de l’OM, a commenté avec admiration le but de Khvicha Kvaratskhelia contre l’Atalanta Bergame.

Quatre jours avant de se déplacer à Marseille pour le premier Classico de la saison pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre l’Atalanta Bergame lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-0). Le club de la capitale a une nouvelle impressionné avec son jeu. Lors de cette rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a marqué un très beau but avec une frappe magnifique de l’extérieur de la surface. Une réalisation qui a impressionné Mehdi Benatia, le directeur sportif de Marseille.

« Il percute, il percute… et boom ! »

« Regarde comment il se retourne, regarde la prise de balle, regarde comment il percute. Il percute, il percute… et boom ! La prise de balle… et il accélère, il accélère… et il change de rythme… et il passe devant et boom ! », s’enflamme Mehdi Benatia sur une vidéo publiée en story Instagram de l’un de ses proches. Pas sûr que cette séquence soit appréciée par les supporters de Marseille à quelques jours du premier Classico de la saison entre le PSG et l’OM. De leur côté, les supporters du PSG se sont délectés de cette séquence, qu’ils n’ont pas hésité à reposter la vidéo sur les réseaux sociaux.