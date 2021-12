Quand Messi agite la grande loterie de Noël en Espagne

C’est l’évènement qui a marqué le football mondial l’été dernier. Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG, libre de tout contrat. Un transfert qui a fait grand bruit et des déçus du côté de la Catalogne. Cinq mois après ce mouvement, l’Argentin (34 ans) semble toujours hanté certaines personnes en Espagne.

En effet, comme chaque année, l’Espagne organise La Loterie de Noël. Le tirage au sort pour remporter des lots se déroule chaque 22 décembre. « Chaque billet contient un numéro à cinq chiffres entre 00000 et 84999 et est émis physiquement en plusieurs planches d’une valeur de 200 euros (soit 10 sous-billets d’une valeur de 20 euros chacun)« , explique RMC Sport. Et cette année, les numéros choisis tournent très souvent autour de l’attaquant du PSG. « Les organisateurs ont ainsi remarqué une forte popularité pour le billet 00030« , pour le numéro de maillot de Messi au PSG. Il y a aussi le 08821, jour des adieux de Messi au FC Barcelone (8 août 2021) ou le 10821, date de l’officialisation de son arrivée au PSG (10 août 2021).