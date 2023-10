Quand Nasser al-Khelaïfi et Verratti s’affrontent au Padel

Marco Verratti a rejoint le Qatar et Al-Arabi à la fin du mercato estival. Le milieu de terrain a croisé son ancien président au PSG, Nasser al-Khelaïfi. Les deux hommes se sont affrontés dans un match de Padel.

Après 11 ans sous le maillot du PSG, Marco Verratti a rejoint Al-Arabi au Qatar pour poursuivre sa carrière. Avant de s’envoler pour le Pays du Golfe, le milieu de terrain italien (30 ans) a été honoré au Parc des Princes lors du match contre Nice le 15 septembre dernier. Lors de cet hommage à sa carrière parisienne longue de 416 rencontres et de 30 titres, il était au côté de son ex-président chez les Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi. Les deux hommes se sont retrouvés quelques semaines plus tard au Qatar.

Nasser Al-Khelaïfi va assister au GP de F1 du Qatar

Comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, le président du PSG et l’international italien se sont affrontés dans un match de padel à Doha. Actuellement au Qatar, Nasser al-Khelaïfi doit assister au Grand Prix de Formule 1 à Losail ce week-end. Il a donc profité de son passage dans le pays du Golfe pour retrouver son ancien joueur et échanger quelques balles sur un terrain de padel. Par contre, on ne sait pas qui a remporté la rencontre. Pour rappel, le président parisien est un ancien joueur de tennis.