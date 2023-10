Quand Olivier Létang a essayé de recruter Hugo Ekitike

Pas dans les plans de Luis Enrique, Hugo Ekitike a été invité par ses dirigeants à se trouver une porte de sortie. Il est finalement resté au PSG. Lille a tenté le coup le dernier jour du mercato, mais en vain.

Après une première saison moyenne au PSG, Hugo Ekitike a vu ses dirigeants lui expliqué qu’ils ne comptaient pas sur lui et qu’il devait se trouver un point de chute s’il comptait avoir du temps de jeu régulier cette saison. Alors qu’il était annoncé dans le viseur de l’Eintracht Francfort, et qu’il aurait pu être inclus dans le deal autour de Randal Kolo Muani, l’ancien rémois a refusé de rejoindre le club allemand. Cet été, il avait une préférence pour l’Angleterre et avait même discuté avec Crystal Palace, qui était prêt à le récupérer sous la forme d’un prêt. Mais le PSG voulait un transfert sec ou bien l’inclure dans le transfert de Randal Kolo Muani. Il est finalement resté et risque de ne pas jouer jusqu’à la trêve hivernale.

Le salaire d’Ekitike a mis fin à la discussion

Outre des clubs anglais ou allemands, le numéro 44 du PSG a été l’objet d’une tentative de dernières minutes du côté de Lille. À la recherche d’un attaquant, les Lillois ont tenté leur chance auprès du PSG pour récupérer Hugo Ekitike dans les dernières heures du mercato estival. La Ligue 1, sur sa chaîne Youtube, a réalisé un reportage au sein de trois clubs lors du dernier jour du mercato, dont le LOSC. Dans une séquence de ce reportage, on peut voir Olivier Létang, le président des Dogues, contacté quelqu’un au PSG pour lui demander la faisabilité d’une possible arrivée de l’ancien rémois à Lille. Au moment d’évoquer le salaire de l’attaquant, il a vite déchanté. « Ouais, bon écoute, j’appelais, merci pour les renseignements. Pour moi, j’ai la confirmation que c’est impossible (éclat de rire !)« , s’esclaffe le dirigeant lillois avant de raccrocher.