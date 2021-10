Le PSG retrouve ce mardi la Ligue des Champions et voudra remporter un deuxième match en trois journées pour prendre une option sérieuse pour la qualification. Face au RB Leipzig, les Rouge & Bleu devraient aligner l’équipe la plus compétitive possible après avoir fait tourner contre Angers (2-1) et avec le retour des Sud-Américains. Achraf Hakimi devrait donc retrouver son couloir droit, au plus grand bonheur des supporters parisiens. Interrogé par le Canal Football Club, Benjamin Pavard de son côté estime qu’il est plus complet que l’international marocain sur son couloir droit.

« Si Didier Deschamps me fait confiance, ce n’est pas parce qu’il aime bien mes beaux yeux ou mes beaux cheveux. Il est conscient de mes qualités. Sur le papier, c’est peut-être moins sexy Pavard que (Achraf) Hakimi ou (Trent Alexander) Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet. J’aurais aimé être plus respecté en France, car je suis Français, mais après je ne vais pas forcer les gens à aller regarder les matchs en Allemagne. Les vrais qui regardent le football connaissent les performances que j’ai faites et que je fais. »