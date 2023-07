Quand Pedri répond à une rumeur l’envoyant au PSG

Pedri, qui connaît bien Luis Enrique pour l’avoir côtoyé en équipe nationale, s’est exprimé sur la très probable arrivée du tacticien ibère sur le banc du PSG. L’occasion pour lui également de répondre à une rumeur émanant d’Espagne.

Cela a été long et fastidieux mais on connaît désormais le nom du futur entraîneur du PSG. C’est officieux et cela sera bientôt officiel : c’est Luis Enrique qui succédera à Christophe Galtier sur le banc rouge et bleu. Une nomination qui fait réagir au sein de la planète football. C’est notamment le cas de Pedri.

Pedri : « Ce n’est pas ce que j’ai en tête »

Pedri se place incontestablement comme l’une des plus grandes promesses du ballon rond. Son nom a d’ailleurs déjà été associé au PSG au sein de la rubrique transfert. Et forcément, alors que Luis Enrique, homme qui l’a lancé sous la tunique de la Roja, arrive en terre parisienne, la presse ibère l’a interrogé sur une possible venue au PSG. Le petit phénomène du FC Barcelone n’a toutefois pas souhaité s’appesantir outre mesure sur ce sujet. Il estime simplement que Lucho est un bon choix pour le PSG. « La vérité c’est que ce n’est pas ce que j’ai en tête. Je ne sais pas s’il va signer ou non, a-t-il confié dans les colonnes de Sport. En tout cas, je suis certain qu’il serait un bonne entraîneur pour le PSG. »