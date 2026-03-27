Kimpembe

Quand Presnel Kimpembe revisionne les images de la finale de la C1 en faisant son sport

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mars 2026

Presnel Kimpembe a quitté le PSG l’été dernier après 20 ans au club. Le défenseur est toujours très attaché à son club formateur et s’est offert un moment de nostalgie.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a passé 20 ans au club de la capitale. L’été dernier, il a quitté son club de toujours pour poursuivre sa carrière au Qatar, lui qui aurait eu un temps faible lors de cette saison 2025-2026. Après presque deux ans sans jouer, il retrouve la joie d’enchaîner les matches avec le Qatar SC. Même s’il est loin de Paris, le titi n’a pas oublié son club de cœur avec qui il a remporté 20 titres, dont la Ligue des champions.

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Des souvenirs inoubliables

Sur sa story Instagram, l’ancien numéro 3 du PSG a posté une vidéo dans laquelle on le voit faire son sport sur un tapis de course. Sur ce dernier, il a posé une tablette avec des images de la dernière finale de la Ligue des champions largement remportée par le PSG contre l’Inter Milan (5-0). Une rencontre qu’il avait suivie depuis le banc, lui qui était revenu au cours de la saison 2024-2025 après presque deux ans d’absence en raison d’une rupture de son talon. Lors de cette saison historique, le titi du PSG avait participé à cinq matches toutes compétitions confondues, dont un en Ligue des champions, lors du barrage retour largement remporté par les Rouge & Bleu contre Brest (7-0). Personne n’a oublié ses larmes aux côtés de Marquinhos à l’issue de la victoire du PSG contre l’Inter. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mars 2026

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