Quand Ruiz, Dembélé et Kvara se complimentent entre eux 

Le PSG possède trois joueurs qui postulent au Ballon d’Or cette année, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz. Les trois se sont confiés dans une interview croisée pour The Athletic.

Le PSG est la meilleure équipe d’Europe depuis deux ans. Le club de la capitale a vu dix de ses joueurs être nommés pour le Ballon d’Or. Trois d’entre eux, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz, font partie des favoris à la distinction individuelle suprême. Un peu plus d’un mois avant la remise du trophée, les trois joueurs du PSG ont donné une interview croisée à The Athletic. Ils ont balayé de nombreux sujets.

La finale de la Ligue des champions

Ousmane Dembélé : « C’était une finale difficile. Nous savions qu’Arsenal était une super équipe, ils ont terminé en tête de la phase de ligue. Ces dernières années ils étaient compliqués à jouer, donc nous savions que ça allait être un match difficile, surtout lorsqu’on concède contre eux et qu’on doit revenir. Ils défendent très bien. Cela fait quatre, cinq ans qu’ils ont pratiquement le même groupe.Le meilleur moment a été lorsque Gabriel, malheureusement pour lui, a raté son pénalty. »

Le PSG / Bayern Munich

Khvicha Kvaratskhelia : « C’était un match de fou ! Il restera pour toujours dans l’histoire du football. C’était un privilège de pouvoir y participer. »

Ousmane Dembélé et son ambidextrie

« Depuis que je suis très jeune, j’ai toujours préféré tirer avec mon pied droit. Mais je ne suis pas non plus mauvais avec mon pied gauche. C’est comme ça depuis que je suis né, depuis que je joue au football. J’ai aussi beaucoup travaillé à l’entraînement pour améliorer les deux pieds. C’est quelque chose que les footballeurs devraient travailler, surtout Fabián Ruiz. Il n’a qu’un pied gauche ! »

Fabián Ruiz

Ousmane Dembélé : « C’est un joueur incroyable. Lorsque vous l’avez dans votre équipe, vous gagnez tous les trophées. C’est un joueur très spécial, très calme qui gère le tempo pendant le match. C’est un joueur de football très sous-coté. »

Khvicha Kvaratskhelia : « Il est tellement sous-estimé parce que la façon dont il comprend le football est vraiment dingue. Je ne sais pas qui avait dit ça à propos de Busquets, quand vous regardez le football, vous ne voyez pas Busquets, mais quand vous regardez Busquets, vous regardez le football. C’est pareil pour Fabi, parce que vous ne le voyez pas, mais sa capacité à comprendre le football et la façon dont il contrôle le jeu, le tempo, c’est d’un autre niveau. »

Ousmane Dembélé

Khvicha Kvaratskhelia : « Quand je suis arrivé ici, quand nous avons tout gagné et quand Ousmane a remporté le Ballon d’Or, je lui disais que j’étais venu ici pour l’aider à gagner le Ballon d’Or et la Ligue des Champions. Est-ce que j’espère le gagner aussi ? Si vous demandez à chaque joueur, nous ne pensons pas vraiment aux trophées individuels, ces trophées viennent du succès de l’équipe. Il y a des gens dont c’est le travail de décider qui sera le Ballon d’Or. »

Fabián Ruiz : « La raison pour laquelle il a remporté le Ballon d’Or l’année dernière, c’est parce que il est un joueur qui se démarque des autres, pour ses capacités, la façon dont il joue avec les deux pieds, sa vitesse, pour les buts qu’il marque. Défensivement, il nous aide beaucoup, ce qui est important pour nous en tant que milieux de terrain. Mais je mentionnerais également la partie humaine, que personne ne voit. Il est une personne incroyable qui vous rend meilleur, qui vous aide, qui transmet du bonheur dans le vestiaire. C’est ce que je soulignerais avant tout. »

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Khvicha Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé : « C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs ailiers, l’un des meilleurs joueurs dans le monde. L’année dernière, il a fait une saison incroyable, il est très, très important pour nous. Ses surnoms ? Il en a tellement, ici on l’appelle The Best ou Kvaradona. »

Fabián Ruiz : « C’est un joueur incroyable, surtout dans la moitié adverse du terrain, où il brise facilement les lignes, il a une excellente frappe avec son pied droit. Il comprend très bien le football, il nous aide beaucoup, nous les milieux de terrain, parce qu’il sait où se trouvent les espaces, il sait comment recevoir le ballon. C’est aussi un ailier qui nous aide beaucoup en défense, c’est une de ses spécialités. »

Le possible Three Peat en Ligue des champions

Fabián Ruiz : « Nous espérons pouvoir cette année prétendre à la victoire en Ligue des champions pour la troisième fois. Seul le Real Madrid a réalisé cet exploit. Notre principal objectif cette année, c’est d’être présents et de nous battre pour accomplir quelques choses d’historiques. »