Sergio Ramos a connu quelques complications sur les réseaux sociaux, spécifiquement du côté de Twitter.

Sergio Ramos réalise une saison assez convenable. Surtout, après un premier exercice très difficile, le défenseur ibère a su rehausser son niveau et a mis derrière lui ses soucis physiques afin d’enchaîner sous la tunique parisienne. La question de son avenir se pose donc, alors que son contrat actuel prend fin en juin prochain. Des pourparlers sont ainsi en cours.

Les critiques de Sergio Ramos

Mais en-dehors du rectangle vert, Sergio Ramos a vécu une très mauvaise expérience sur les réseaux sociaux. L’ancien merengue a ainsi été la cible de messages injurieux visant sa personne et sa famille. Des messages allant jusqu’aux menaces de mort. Face à cette situation, Sergio Ramos a interpelé Elon Musk, propriétaire de Twitter, sur le réseau social à l’oiseau. « Elon Musk, Supprimer les badges, forcer les paiements et gagner de l’argent est une stratégie. Éliminer la haine, promouvoir le respect et faire de Twitter un meilleur endroit pourrait être une autre stratégie. Une simple réflexion…« , a exposé l’homme de 36 ans. À bon entendeur…